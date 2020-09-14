Toplumun %63.4’ünün geçim şartları kötüleşti

Araştırma sonuçlarına göre toplumun yüzde 63.4'ünün yaşam şartları kötüleşti. Ağustos ayında yapılan ankete göre, son bir yıl içinde refah düzeyinin iyileştiğini söyleyen seçmenin oranı yüzde 9 seviyesinde iken, kötüleştiğini belirtenlerin oranı yüzde 63.4 olarak ölçüldü.

Refah seviyesinin değişmediğini belirtenlerin oranı yüzde 27.4 olurken, fikir belirtmeyenler yüzde 0.3'te kaldı. 2018 seçimlerinde oy verilen partiye göre verilen yanıtlara bakıldığında ise AKP'ye oy verenler gelirinin en fazla arttığını belirten grup oldu.

AKP'ye oy verenlerin yüzde 16'sı refah seviyesinin iyileştiğini söylerken, onu yüzde 7.1 ile MHP'liler takip etti. AKP seçmeninin yüzde 46.2'si durumunun kötüleştiğini ifade ederken, CHP seçmeninin yüzde 81.4'ü refah seviyesinin azaldığını belirtti.