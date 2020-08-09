Trafik cezalarına UYAP üzerinden itiraza yoğun ilgi

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) Vatandaş Portal üzerinden idari para ve trafik cezalarına itiraz edilebiliyor. 20 Aralık 2019'da Adalet Bakanlığı, UYAP Avukat ve Vatandaş Portal uygulamalarında güncelleme yaparak idari para ve trafik cezalarına itiraz talepleri eklemişti.

Uygulamanın başladığı tarihten bugüne 13 bin 660 itiraz adliyeye gitmeden UYAP'ta Avukat Portal ve Vatandaş Portal üzerinden yapıldığı bildirildi. İtirazların 8 bin 16'sı trafik cezalarından, 5 bin 644'ünü de idari para cezalarından oluştuğu öğrenildi.

İTİRAZLAR NASIL YAPILIYOR?

Kullanıcılar Avukat Portal veya Vatandaş Portal'a elektronik ya da mobil imza ile giriş yaptıktan sonra Trafik-İdari Para Cezalarına İtiraz sekmesini seçerek tevzi et butonu ile açılan ekranlardan itirazın gönderileceği il ve adliye bilgilerini seçerek itiraz edebiliyor.

Sistemde istenen bilgiler girildikten ve tevzi işlemi yapıldıktan sonra ilgili sulh ceza hâkimliğinin ekranında görülecek. Kullanıcılar açılan dosyayı daha sonra kendi portalı üzerinden görüntüleyebilecek.