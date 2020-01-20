TÜBİTAK 15 personel alıyor! TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr’de yayımlanan TÜBİTAK personel alımı ilanında; TÜBİTAK tarafından 15 personel alınacağı duyuruldu. Adaylar, son başvuru tarihi 24 Ocak olan ilan için başvurularını İŞKUR’un web sayfası (https://esube.iskur.gov.tr) üzerinden gerçekleştirebilecek.

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI İLANI

TÜBİTAK BAŞVURU TARİHLERİ

20 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ilan için gerekli koşullar ve süreçler kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr) ve Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) web sayfasında yayımlanmakta olup, iş başvuruları da 24 Ocak tarihine kadar İŞKUR’un web sayfası (https://esube.iskur.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.