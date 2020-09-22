TÜİK hesaplamayı değiştirdi, ‘tüketici güveni’ 20 puan sıçradı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) “tüketici güven endeksi” hesaplamasında dün duyurduğu değişiklik sonrasında endekste yukarı yönlü çok sert bir değişim oldu.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, eylül ayında bir önceki aya göre %3,2 oranında arttı; Ağustos ayında 79,4 olan endeks, Eylül ayında 82,0 oldu.

Hesaplama değişikliği öncesi duruma göre hesaplanan tüketici güven endeksi ise, eylül ayında bir önceki aya göre %3,7 oranında arttı; Ağustos ayında 59,6 olan endeks, Eylül ayında 61,8 oldu.

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ NEYİ ÖLÇÜYOR?

Aylık tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülüyor.

Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu,100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

İŞSİZ SAYISI VE TASARRUF ENDEKSLERİ ÇIKARILMIŞTI

TÜİK, “tüketici güven endeksi” hesaplamasında kullandığı dört alt endeksten ikisi olan “işsiz sayısı beklentisi” ve “tasarruf etme ihtimalini” hesaplamadan çıkardı. Açıklamada, değişikliğin “Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Finansal İşler Genel Müdürlüğü’nün (DG ECFIN) tavsiyeleri doğrultusunda” yapıldığı belirtildi.

Bu endeksler yerine “geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu” ve “gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi” endeksleri hesaplamaya dahil edildi.

OTOMOBİL HAYALİNE ÖTV DARBESİ Tüketici eğilim anketinde bulunan 18 soru için dört alt endeks ve bu endekslerin aritmetik ortalaması hesaplanıp yayımlanıyor. Bu sorulardan biri de 'gelecek 12 aylık dönemde otomobil satın alma ihtimaline' ilişkin. Bu ihtimale ilişkin endeks değeri, ÖTV zamlarının etkisiyle bir önceki aya göre yüzde 11,2 gerileyerek 10,5 değerini aldı. Tüketici güveninde en sert düşüş bu alanda oldu.