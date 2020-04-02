Turizmde köprüden önce son çıkış 15 Mayıs

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını global anlamda turizm sektörüne büyük darbe indirirken, mart ve nisanı kaybeden turizmci, eşik olarak 15 Mayıs'ı gösterdi.

Dünya Turizm Örgütü global turizm sektöründe 2020 için yüzde 3 olan büyüme hedefini yüzde 20 küçülme olarak revize ederken ilk etapta yaşanacak kaybın 450 milyar dolar civarında olacağı tahmin edilmişti.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği ise hava yolu taşımacılığı alanında bu rakamın 113 milyar dolara kadar ulaşabileceğine işaret ederken, tüm dünyada olduğu gibi sektör duraklama döneminde.

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır, bu noktada öncelikli hedefin insan sağlığı olduğunu ve virüsün yayılma hızının bir an önce yavaşlamasını umut ettiklerini aktarırken, sektörün kaderi için ise 15 Mayıs'a işaret etti.

İPTALLER MAYISA SARKMADI

Sektöre ilişkin değerlendirmelerinde mart ve nisan aylarında yaşanan rezervasyon iptallerinin mayıs ayına sarkmadığını ve insanların tedavi umudunu yitirmediğini aktaran Çorabatır, Rusya'daki turizm sektörü temsilcileri ile yaptığı görüşmede mart ve nisan aylarındaki iptal rakamlarının mayısa sarkmadığını ve tatilcilerin salgının kontrol altına alınmasını beklediğini dile getirdi.

İLK DÖNÜŞ TURİZMDE OLUR

Çorabatır, “Yeni rezervasyon olmamakla birlikte 15 Mayıs sonrası için iptallerin oranı oldukça azalmış durumda. Nisan ayında salgının kontrol altına alınmasını umuyoruz. Salgın kontrol altına alındığı takdirde, alınacak tedbirlerle birlikte, ilk dönüş turizm sektöründe başlayacaktır. Tatil ihtiyacı içinde olan insanlar için uçak seferleri varsa 4 saat içinde tatilini planlayabilecek” diye konuştu. Çorabatır, bu durumdan ilk ayağa kalkan sektörün turizm sektörü olacağını dile getirdi.