Türkiye-İran ticareti corona virüsünden nasıl etkilenecek?

Çin’nin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 2 bin 592 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs salgını, İran’a kadar gelerek Türkiye sınırına dayandı. Yetkililer virüsün Türkiye’ye geçmemesi için bir dizi önlemler aldı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, corona virüs salgını nedeniyle İran'a açılan sınır kapılarında İran tarafından tüm araç, eşya ve yolcu girişlerinin tedbir amacıyla geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Türkiye'den ihracat ve transit işlemlerin kontrollü olarak devam ettiğini belirten Pekcan, “İran üzerinden Türkiye çıkışlı transit geçecek araçların güzergah geçişleri takip edilecektir. Gümrük kapılarımızda çalışanlarımız hijyen ve sağlık kurallarına sıkı bir şekilde uymaktadır, gerekli önlemler alınmıştır.” ifadelerini kullandı.

Peki İran ile sınır komşusu olan Türkiye’nin ticari ilişkileri, yaşanan bu durumdan nasıl etkilenecek?

Türkiye – İran İthalat ve İhracat Rakamları:

2016 2017 2018 2019 İhracat 4.96 3.26 2.40 2.31 İthalat 4.70 7.50 6.90 3.29 Hacim 9.70 10.76 9.30 5.60 Denge 0.30 -4.24 -4.54 -0.98

Dışişleri Bakanlığı’nın TÜİK’e dayandırdığı verilere göre Türkiye 2019 yılında İran’dan 3.29 milyar dolarlık ithalat yaparken, 2.31 milyar dolarlık da ihracat gerçekleştirdi. Ticaret hacmi ise 2019 da 5.60 milyar dolar oldu. İran ile olan ticari ilişkiler ABD ambargosu nedeniyle son dönemde düşüşe geçmişti.

İRAN İLE İTHALAT VE İHRACAT

Türkiye’den İran’a ihraç edilen ürünlerin başında tütün, bebek bezleri ve hijyenik mallar, çinko cevherleri, binek otomobilleri, kara taşıtları için aksamlar, lif levha, kağıt, karton gibi ürünler geliyor.

İran’dan ithal edilen ürünlerin başında da petrol ve petrol ürünleri, doğalgaz, işlenmemiş çinko ve alüminyum, sentetik lif ipliği geliyor.

VAN İRANLI TURİSTLERİN UĞRAK NOKTASI

2019 yılında Türkiye’ye gelen İranlı turist sayısı 2,1 milyon kişi oldu. Bu sayı 2017’de 2,5 milyon, 2018’de ise 2 milyon kişi olmuştu. İranlı turistler Van esnafı için önemli bir gelir kaynağı. Kent özellikle yılbaşı gibi özel günlerde ziyaretçi akınına uğruyor. Çoğu hotel ve Esnaf da İranlı turistlerin söz konusu ziyaretlerinden oldukça memnun.

“MAALESEF TİCARETİ OLUMSUZ ETKİLEYECEK”

Türk, İran Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TİSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Perihan Fatih, konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu.

Yaşananların olumsuz olduğunu söyleyen Perihan Fatih, “Maalesef bu durum ticareti kötü etkileyecek. Kendi firmamızdan örnek verebilirim. Şu anda gelmesi gereken TIR’larımız var ancak kapılar kapalı olduğu için gelemiyor. En azından ilaç ve gıdanın gitmesi gerekiyor. Elzem malzemeler mutlaka gönderilmeli.” açıklamasında bulundu.

SINIR KAPILARI NE KADAR KAPALI KALACAK?

İranlı yetkililerden aldığı bilgiye göre sınır kapılarının çok uzun süreli kapalı kalmayacağını söyleyen Perihan Fatih, “Bu sürenin 3-4 gün olacağı söyleniyor. Umarım böyle olur. Türkiye ile İran arasındaki ticaret hacmi ambargodan dolayı zaten geriledi. 2018 yılında 9.30 milyar dolar seviyesinde olan ticaret hacmi 2019’da 5.60 milyar dolar seviyesine indi. Mevcut şartlar uzun sürerse maalesef bu rakamlar çok daha aşağılara gelecek.” ifadelerini kullandı.