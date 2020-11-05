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Türkiye Somali’nin IMF borcunu ödeyecek

Resmi Gazete'de yayınlanan Milletlerarası Anlaşma'da yer alan bilgilere göre Türkiye, Somali'nin IMF'ye olan borcunun 3,5 milyon dolarını (yaklaşık 30 milyon lira) ödeme kararı aldı.

Güncellenme: 20:24, 05/11/2020
Haberler Ekonomi
Türkiye Somali’nin IMF borcunu ödeyecek

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) bünyesindeki Ağır Borçlu Fakir Ülkeler inisiyatifinin, Somali’nin borcunun hafifletilmesi amacıyla başlattığı girişime Türkiye, 3 milyon 487 bin dolara karşılık gelen 2 milyon 372 bin SDR’lik (özel çekme hakkı) hibe desteği verdi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, IMF tarafından 25 Mart 2020’de Özel İhtiyat Hesabı ve IMF’nin tahsili gecikmiş faiz alacaklarından kaynaklanan gelir kaybının telafi edilmesi amacıyla yapılan kesintilerden Türkiye’ye 11 milyon 906 bin SDR Türkiye’ye iade edildi.

Bu paranın 2 milyon 372 bin SDR’si de Somali’nin yönetilen hesabına Türkiye’nin kota payı oranında hibe edildi.

Özel çekme hakkı (SDR) (Special Drawing Rights) IMF tarafından 1969 yılında oluşturulan uluslararası bir rezerv para birimidir ve aynı adı taşıyan ayrı bir departman tarafından çıkartılıyor.

Uluslararası likiditeyi arttırmak için IMF tarafından oluşturulan özel bir uluslararası rezerv aracıdı olan SDR, üye ülkelere IMF’deki Normal Çekme Hakları’ndan ayrı bir dış rezerv sağlıyor.

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Yayınlanma Tarihi:20:17,
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