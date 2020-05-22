Yurt dışından mal ithal etmek zorlaşıyor: Artısı eksisi ne olur?

Son dönemde 800’ü aşkın ürüne ek gümrük vergisi getirildi. Getirilen vergilere ek olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın stratejik ve Türkiye’de üretim imkanı olmayan ürünlerin haricinde artık ithalatın eskisi gibi kolay olmayacağını belirtmesi yerli üretimin ön plana çıkarılacağı şeklinde yorumlandı.

BAŞLEVENT: DÖVİZ İHTİYACININ AZALTILMASINA ÇALIŞILIYOR

Bilgi Üniversitesi Ekonomi Öğretim Üyesi Cem Başlevent konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu.

Gümrük vergilerinin arttırılmasıyla, bir taşla iki kuş vurmak istendiğini söyleyen Başlevent, “Hem ithalatın, yani döviz ihtiyacının azaltılmasına, hem de vergi gelirlerinin artırılmasına çalışılıyor. Yerli üretimin önemli ölçüde ithal madde kullanımına bağlı olduğu ve çok sayıda üründeki fiyat artışlarının yol açacağı enflasyon ikinci plana atılmış gibi görünüyor.” dedi.

“POLİTİKALARIN KALICI OLDUĞUNA DAİR GÜVENCE VERİLMELİ”

“Gümrük vergilerinin bu derece yükseltilmesi, aslında yerli malların yabancı ürünlerle rekabet edebilecek durumda olmadığının da bir itirafı” değerlendirmesinde bulunan Başlevent, “Elbette, yerli üreticilere yeterli zaman tanınırsa, uluslararası rekabete açılacak güce ulaşacaklardır. Zaten çok sayıda sektörde Türk şirketleri bunu başarmış durumda. Ancak, ilgili ekonomi politikalarının kalıcı olduğuna dair yerli üreticiye güvence verilmesi de gerekiyor. Tarım alanında örneklerini gördüğümüz şekilde, gümrük duvarları bir gecede indirilirse, yapılan büyük yatırımlar boşa gitmiş olabilir.” ifadelerinin kullandı.

SANAYİCİLER KARARDAN MEMNUN

Türkiye'nin sanayi başkenti Kocaeli'de söz konusu ek vergiler olumlu karşılandı.

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) ve Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu.

“AVRUPA BİRLİĞİ İLE ALAKASI YOK”

Söz konusu ek vergilerin Avrupa ülkelerini ilgilendirmediğini de belirten Zeytinoğlu, “4 bin kalem ürüne ek vergi geldi. Ama sayın bakanın konuşmasından anladığım şu; Türkiye'de üretilebilen ve ticaret açığı verdiğimiz ülkeler için geçerli bu. Zaten ek vergiyi Avrupa Birliği'ne yapamazsın. Avrupa Birliği ile gümrük birliğimiz var. Bu ek vergiler Çin'e, Hindistan'a filan uygulanacak. Bizimle ticaret anlaşması olmayan ve bize karşı ticaret fazlası veren ülkelere karşı yapılan bir hamle.” ifadelerini kullandı.

“BİZ SANAYİCİLER OLARAK MUTLU OLDUK”

İthal edilen ürünlerin Türkiye'de üretileceğini söyleyen Zeytinoğlu, ”İthalata yapılacak olan ek verginin altında yatan Türk sanayisini geliştirmek. Üretilebilecek ürünleri burada üretmek için çabalanacak. Biz sanayiciler olarak genel prensipte çok mutlu olduk. Bütün dünya ülkeleri büyük bir hata yapmıştı. Basit ürünlerin üretimini bir kenara bırakmıştı. Mesela eldiven, mesela maske gibi ürünler çok rağbet görmüyorlardı. Yurt dışına ve özellikle Çin'e bağımlı olmuştu bütün dünya. Ama bu corona virüsü krizi bize gerçeği gösterdi. Basit ürünlere, ucuz ürünlere ihtiyacımızı gösterdi.” dedi.

CHP’DEN İTHALAT CENNETİ SÖZLERİNE TEPKİ

CHP Grup Başkanveli Özgür Özel de, Bakan Albayrak’ın Türkiye’yi ithalat cennetine çevirmek istediler sözlerine cevap verdi. Özel, “Dönmüş ‘Türkiye’yi ithalat cennetine çevirdiler’ diyor. 18 yıldır kim yönetiyor?” dedi.

İthalat ve dış ticaret dengesi verilerini paylaşan Özel, AKP döneminde ithalatın 5 kat arttığını ve dış ticaret dengesinin ise 5 kat bozulduğunu belirtti.