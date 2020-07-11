Türkiye’nin en fazla ziyaret edilen müzesi Ayasofya Müzesi rekorla kapandı

Açık ara Türkiye'nin en fazla ziyaret edilen müzesi Ayasofya 1934 yılındaki bakanlar kurulu kararı iptal edilerek yeniden ibadete açıldı.

Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) Müze ve Ören Yeri İstatistikleri'ne göre 2019 yılında Ayasofya 3 milyon 727 bin 361 ziyaretçi ile rekor kırarken müze 2015 yılında 3.4 milyon, 2016 yılında 1.4 milyon, 2017 yılında 1.8 milyon, 2018 yılında 2,9 milyon ve 2019 yılında ise 3,7 milyon kez ziyaret edildi.

Ayasofya'nin gişe gelirleri ise 2018 yılında yapılan ihale sonucu Sicpa isimli İsviçre merkezli şirket tarafından toplanıyor. Önceki yıl yapılan ihaleye 9 yıl boyunca Kültür Bakanlığı'na bağlı müzeler için 3 milyar 907 milyon TL'lik teklif verilmişti.

Ayasofya'dan sonra en fazla ziyaret edilen müze olan Topkapı Sarayı da Cumhurbaşkanlığı'na devredilmişti. Sozcu.com.tr’nin haberin yazıldığı sıralarda müzenin ibadete açılması dolayısıyla sözleşmede herhangi bir değişiklik olup olmayacağını sormak istediği şirket yetkililerine ulaşılamadı.

Yabancı turistlerin yoğun ilgisini çeken Ayasofya büyük de bir gelir kaynağı idi. Geçen şubat ayında yapılan son zam ile birlikte yabancılar için 72 TL olan giriş ücreti 100 TL’ye çıkarılmıştı.

Öte yandan Ayasofya, Topkapı Sarayı ve Dolmabahçe Sarayı dahil Türkiye genelinde 300 müzeye giriş imkanı sağlayan Müze Kart’ın ise 1 Mart’tan itibaren 70 TL yerine 60 TL’ye satılacağı duyurulmuştu.

GECE DE AÇILABİLİYOR

Ayasofya özel bir izinle geceleri de açılıyordu. A+ turizm belgesine sahip şirketler Ayasofya Müze Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurarak, uygun bulunması durumunda gece Ayasofya’ya turlar düzenleyebiliyorlardı.

2500 TL+ÇİFT BİLET

Müze yetkililerinden alınan bilgilere göre 2500 TL ücret artı gezdirilecek kişi başı alınan 200 TL'lik bilet ücreti (çift bilet) ödeyen firmalar Ayasofya’da gece turları düzenleyebiliyorlardı. Ayrıca gece görev yapan müze personelinin fazla mesai ücretleri de turizm firması tarafından karşılanıyordu.