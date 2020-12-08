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Türkiye’nin eriyen döviz rezervleri dünyanın gündeminde

Financial Times'ta yer alan Türkiye ekonomisi analizine göre yeni ekonomi yönetiminin en büyük sorunlarından biri döviz rezervlerini artırmak. Eski Merkez Bankası Başekonomisti Hakan Kara, politika faizi yüzde 17 seviyesinde olur ve bu 6 ay sürdürülürse rezervlerin 15-20 milyar dolar artabileceğine vurgu yapıyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:37, 08/12/2020
Haberler Ekonomi
Türkiye’nin eriyen döviz rezervleri dünyanın gündeminde

Financial Times'ta yer alan bir Türkiye ekonomisi analizine göre son zamanlarda yabancı yatırımcıların Türk Lirası'na ilgisi olsa da yeni ekonomi yönetiminin işi zor.

“Yatırım girişleri, Türkiye’nin rezervlerini yeniden inşa etmenin yolunu açıyor” başlıklı analizde Merkez Bankası'nın eriyen döviz rezervlerinin son iki yıldır yabancı yatırımcılar tarafından endişe kaynağı olduğuna vurgu yapıldı.

Analizde, “Rezervler ülkenin büyük ithalat faturası ve dış borcuna karşı önemli bir sigorta olarak görülüyordu” ifadelerine yer verildi.

Financial Times'ın yaptığı hesaba göre net rezervler eksi 52 milyar dolar seviyesine gerilemiş durumda.

2019’DAN BU YANA TL DOLAR KARIŞISINDA YÜZDE 24 DEĞER KAYBETTİ

Analizin devamında rezervlerdeki temel düşüşün sebebinin Türk Lirası'nı dolar karşısında güçlü tutma çabası olduğu fakat buna rağmen 2019'dan bu yana Türk Lirası'nın dolar karşısında yüzde 24 değer kaybettiği ifade edildi.

Financial Times'a konuşan Merkez Bankası Eski Başekonomisti Hakan Kara yeni ekonomi yönetiminin görevinin zor olduğunu fakat işleri düzeltme şansı olduğunu vurguladı.

Kara, “Piyasaların beklentisine uygun konuşan kredibilitesi yüksek insanlar ülkeye döviz akışı sağlayabilir” ifadelerini kullandı.

13 MİLYAR DOLARLIK ÇIKIŞ

Merkez Bankası'nın verilerine göre 2020 yılının ilk 10 ayında Türkiye'den 13 milyar dolarlık tahvil ve hisse senedi çıkışı yaşandı.

Merkez Bankası'nın geçen ay aldığı faiz artırma kararı ile ticari bankaların artık daha güç koşullarda kredi vereceği ifade edilen analizde Türk şirketlerinin de döviz borçlarını ödemek için ülkede dövize karşı talep yarattıkları ifade edildi.

Ekonomist Haluk Bürümçekçi, “Dedolarizasyon süreci olmazsa ve Merkez Bankası döviz satın almaya başlarsa dolar tekrar yükselebilir” ifadelerini kullandı.

Kara'ya göre politika faizinin yüzde 17 civarında olması ve bu faiz oranının 6 ay boyunca devam etmesi Merkez Bankası'nın 15-20 milyar dolar döviz rezervi yaratmasına imkan verebilir. Kara, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdopan'ın faiz karşıtı politikalarının yüksek faizin önündeki en büyük risk olduğunu aktardı.

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Yayınlanma Tarihi:10:40,
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