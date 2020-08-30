TÜSİAD: Bu büyük zaferi gururla coşkuyla anıyoruz

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, açıklamasında, “Ulusumuzun büyük fedakârlıklarını eşsiz bir zaferle taçlandıran Atatürk'ü ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızı saygıyla anıyorum. Cumhuriyetimizin kurucularının bizlere bıraktığı değerleri gelecek nesillere taşımak en önemli vazifemiz. Bu büyük zaferi coşku ve gururla kutluyoruz” dedi.

TÜSİAD'ın yanı sıra Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK), Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) da 30 Ağustos hakkında açıklamada bulundular.

YASED Başkanı Ayşem Sargın, “30 Ağustos zaferinin 98'inci yılında başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere cumhuriyetimizin kurucularını saygı ve minnetle anıyoruz. YASED olarak, ülkemizin sürdürülebilir kalkınma ve rekabetçiliğini geliştirerek, elde edeceği ekonomik zaferlere katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.