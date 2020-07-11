Tütün yasası çiftçiyi vuracak

Hükümetin en önemli vergi gelirleri arasında yer alan tütünde yapılan düzenleme, çiftçileri olumsuz etkileyecek. 1 Temmuz'dan itibaren ticari amaçla makaron veya yaprak sigara kağıdının doldurulmuş şekilde satışına yasak getirildi ve bu yasağa uymayanlar 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak.

Adıyaman nüfusunun yaklaşık 3'te 1'inin tütünle geçindiğini ve bu uygulamanın tütün çiftçisini vuracağını söyleyen CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, kanun kapsamında tütün satışı yapanlara yönelik tutuklamaların başladığını belirtti.

DÜZENLEME YAPILMADI

Tutdere, “Sonuçta Adıyaman'da ve Güneydoğu illerinde yetiştirilen tütünler, batı illerinde sarılıp satılıyordu. Dolayısıyla sarmayı hapis cezası ile cezalandırmış olmak, tütün tüketimini azaltacağı için, çiftçinin malı elinde kalacak. Tütüncünün ürettiği ürünün piyasada satılmama durumu bulunuyor. Çiftçi bu şekilde doğrudan etkileniyor” dedi.

Hükümetin tütün satışı için kooperatifleri işaret ettiğini anlatan Tutdere, “Hükümet burada artık üretici kooperatifleri üzerinden bu işin gitmesini istiyordu. Ancak bununla ilgili çalışmayı yapmadı, yönetmeliği çıkarmadı. Yönetmelik çıkmadığı için ortada boşluk oluştu. Çiftçiye tütünü kooperatife sat deniliyor ama ortada kooperatif kurulmasını düzenleyen yönetmelik yok” diye konuştu.

ESNAFLAR DA ETKİLENİYOR

Sadece çiftçinin değil, esnafın da bu düzenlemeden olumsuz etkileneceğini ifade eden Tutdere, şöyle konuştu: “İçişleri Bakanlığı'nın en son 2017 verilerine göre sadece İstanbul'da 24 bin tütün satış noktası var. 3 yıl geçti aradan, şu anda daha da fazladır. Hapis cezası sarmalık tütüne ilişkin 1 yıl ertelendi. Ama mevcut yasal duruma göre idari para cezası öngörüyor. Dolayısıyla dükkandaki tütüne el konuluyor ve para cezası yazılıyor.”