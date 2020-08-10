Twitter da TikTok’a talip oldu

ABD Başkanı Donald Trump, ByteDance'e TikTok'un ABD bölümünü satması için 15 Eylül'e kadar süre vermişti. Teknoloji devi Microsoft ile ByteDance arasında bu satış için bir süredir görüşmeler devam ediyor. Reuters'ta yer alan bir habere göre ise TikTok'a bir talip daha çıktı: Twitter.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformları arasında yer alan şirket, ön görüşmelere başladı. Ancak uzmanlara göre Twitter'ın bu kadar büyük satın alma yapacak ekonomik gücü yok! Twitter'ın varlık değerlerinin tamamının, TikTok'un ABD bölümüne biçilen yaklaşık 30 milyar dolar olduğu kaydedildi.

‘TWITTER HİSSEDARLARI SICAK BAKMAZ'

Twitter'ın bu alımı yapabilmesi için sermaye artırımına gitmesi gerekiyor. Michigan Üniversitesi'nden Profesör Erik Gordon, “Twitter, TikTok'un sadece ABD operasyonlarını satın alacak finansman kaynağı bile bir araya getirmekte zorlanacaktır. Bunun için bir yatırımcı grubu oluşturmaya çalışsa bile şartlar zor olacaktır. Twiter'ın kendi hissedarları, böyle bir konuda yönetimin kendi işlerine yoğunlaşmasını arzu eder” yorumunu yaptı.

SILVER LAKE YARDIMA HAZIR

Ancak Reuters'a konuşan bir kaynak, Twitter'ın hissedarları arasında yer alan özel sermaye şirketi Silver Lake'in yapılacak potansiyel bir anlaşmayı finanse etmeye yardımcı olacağını söyledi. Twitter'ın Microsoft'a göre en önemli avantajı ise Çin'de iş yapmıyor olması. Bu nedenle, ABD ile ticaret savaşı yürüten Çin'den herhangi bir baskı yeme endişesi yok.

ABD'de yasaklanacağı 15 Eylül'e kadar TikTok'un bu ülke operasyonlarını satması gereken ByteDance'in bir an önce karar vermesi gerekiyor. Twitter devreye girmeden önce bir açıklama yapan Microsoft, ByteDance ile eylül ayının ortalarına kadar anlaşmaya varmayı umduklarını söylemişti.