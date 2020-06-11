Uçak biletlerine corona virüsü testi zammı mı gelecek?

Yolcuların Türkiye’ye gelişlerinde 15 euro corona virüsü testi ücreti alınacağı tartışmaları TBMM Dışişleri Komisyonu’nda gündem oldu.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, “Yurt dışından gelen tüm vatandaşları sağlık taramasından geçirmek istiyoruz. Ateş yüksekse, bulgu varsa, en ufak şüphe varsa hastanede tedavisini planlıyor olacağız” sözlerini hatırlattı.

Çakırözer, bu sözlerle sadece Türk kökenli ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kast edildiğinin açık olduğunu savundu. Şu anda hükümette, her bir test başına 15 euro alınması yolunda hazırlıklar olduğunu iddia eden Çakırözer, “Hazinede para kalmayınca yeniden umut gurbetçi mi oldu? Bir de şüphe varsa özel hastaneye kaldırıp para mı alacaksınız?“ diye sordu.

HAVALİMANI MÜDÜRÜ: NEGATİF OLANLAR ÜLKEYE GİRECEK

Yurt dışından gelecek Türklerin testten geçirileceğini ve bunun paralı olabileceğini İGA İstanbul Havalimanı Genel Müdürü Kadir Samsunlu da açıklamıştı. Samsunlu, “Türkiye’ye hava yolu ile girecek olan her yolcuya Covid-19 testi (PCR testi) yapılması planlandı. Pasaport kontrolünden önce bir bölgede laboratavar oluşturduk.

Yurt dışından gelen yolcuları, Türkiye’ye girecek bütün yolcuları testten geçireceğiz. Yaklaşık 2 saat içinde bu testin sonucu çıkacak ve negatif olanlar gönül rahatlığıyla ülkeye girecek, biz de onları ülkemize kabul edeceğiz” demişti.

Samsunlu testin bir ücretinin olacağını belirtmişti. Ücreti ise, tepki çekmemek için yolcudan doğrudan almak yerine uçak biletlerine yansıtılacağı sanılıyor. Ancak bu uygulamanın turistlere yapılmasının zor olduğu belirtiliyor.

YURT DIŞINA ÇALIŞMA YASAĞI

Bir AKP milletvekilinin, Türkiye'de emekli olan bir kişinin, yurt dışında sadece ‘MiniJob’ denilen ve temizlik işleri gibi işlerde çalışmasına izin verilmesine ilişkin teklifi de büyük şok yarattı.

CHP milletvekili Utku Çakırözer, konuyla ilgili olarak, “Türkiye'de emekli olan bir kişi, gidip başka işte çalışıyor. Türkiye'de emekli olan bir kişi, gidip örneğin Almanya'da çalışırsa, emekliliğini iptal ediyorsunuz. Kişinin Almanya'da çalışmasının Türkiye'ye zararı ne? Şimdi de, 2012'de ve 2015'te getirdiğiniz eski bir düzenlemeyi yeniden getiriyorsunuz. Küçük işlerde çalışsın, diyorsunuz. Bırakınız insanlar yurt dışında tam zamanlı çalışsın, yurt dışında çalışanın emekliliğini niye iptal ediyorsunuz? Yurt dışında çalışan birinin Türkiye'ye yararı olur, zararı değil“ diye konuştu.