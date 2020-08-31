Ülke ithalata muhtaç kalır

Üreticinin ürünü değerinde satamadığını, tüketicinin de pahalı üründen dert yandığını aktaran CHP milletvekili Ömer Fethi Gürer, üreticinin sorunlarını, tüketicinin de mağduriyetini giderecek tarım planlaması yapılması gerektiğine dikkat çekti. Ekim alanlarının sürekli daralmasını da çiftçinin sessiz protestosu olarak nitelendiren Gürer, “Bu süreç ülkeyi ithalata mecbur kılar, tüketici de daha pahalı ürün almak durumuna düşer” diye konuştu.

Buğday ekim alanlarının sürekli daraldığını, son 20 yıl içinde 2.5 milyon hektara yakın ekim alanında buğday ekiminden vazgeçildiğini anımsatan Ömer Fethi Gürer, her bölge çiftçisinin sorunlarının ayrı olduğunu belirterek, şöyle devam etti: “Üretim düşüyor, gelirin azalması çiftçinin topraktan uzaklaşmasına neden oluyor. Çiftçi kazanamıyor; borçlanıyor, kredilerini ödeyemiyor ve icralık oluyor. Bu nedenle de tarımdan uzaklaşıyor. 5 liradan satılan domates, tarlada 4 kat daha aşağı fiyatla tüccara veriliyor.”

TÜKETİCİ DE MAĞDUR

Bazı ürünlerde hasadın tamamlandığını, bazı ürünlerde ise yeni başladığını ifade eden CHP milletvekili Gürer, “Niğde için bugünlerde yaşanan en önemli sorun, yazlık patateslerin maliyetine bile satılamıyor olmasıdır” dedi.

HASAT TAMAM, İTHALATA DEVAM

Buğday üreticisinin de ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu aktaran CHP'li Fethi Gürer, “Buğday hasadı tamamlandı. Ülkemiz buğdayda ithalatçı konumunu sürdürüyor. Bu yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 900 bin ton daha fazla buğday ithalatı yapmışız. Buğday ithalatının daha da artacağı belirtiliyor. Bu yıl gerek doğal koşullar gerekse ekim alanlarının daralması nedeniyle daha az rekolte oldu. Üretici kara gün dostu Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ürünü götürdüğünde değişik sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Nohut alımı yapıyor ama belirlediği standartlara uygun ürün istiyor” dedi.