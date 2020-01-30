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Unilever Lipton’un geleceğini gözden geçiriyor

Unilever'e bağlı çay şirketi Lipton'un satışının gündemde olduğu iddia edildi. Lipton'un yıllık geliri yaklaşık 3 milyar euro (19.7 milyar TL).

Sozcu.com.tr
14:39 -
Haberler Ekonomi
Unilever Lipton’un geleceğini gözden geçiriyor

Bloomberg'de yer alan habere göre dünya gıda devi Unilever bünyesinde bulunan Lipton markasının geleceğini gözden geçiriyor.

Son yıllarda dünyada kahve tüketiminin artmasıyla birlikte tüketicilerin çaydan kahveye geçmesinin olası bir satış veya ortaklık kararında etkili olabileceği vurgulanıyor.

İngiltere ve Hollanda ortaklı şirketin yıllık geliri yaklaşık 3 milyar euro (19.7 milyar TL). Lipton'un son çeyrekte en düşük büyümesini gerçekleştirmesi sebebiyle markanın geleceğinin Unilever tarafından gözden geçirileceği ifade edildi.

Unilever'in CFO'su Graeme Pitkethly, “Gelişmiş pazarlarda büyüme son yıllarda kullanıcı tercihlerinde yaşanan değişimlerden dolayı azalıyor” diye konuştu.

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Son güncelleme: 14:41 30.01.2020
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