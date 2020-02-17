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Ünlü fast food zinciri “patso” satışına başladı!

Dünyaca ünlü fast food şirketi, Türkiye'de "patso" olarak bilinen "patates kızartmalı sandviç" satışına başladı.

Sozcu.com.tr
13:39 -
Haberler Ekonomi
Ünlü fast food zinciri “patso” satışına başladı!

Türkiye’de de şubeleri olan bir fast food şirketi, Yeni Zelanda’daki restoranlarında “patates kızartmalı sandviç” satışına başladı.

Türkiye’de patso olarak bilinen ve özellikle okul kantinleri ile büfelerde satılan ürünün fiyatını şirket, 1,3 ABD doları (8,4 TL) olarak belirledi. Ancak Yeni Zelanda’da yıllık kişi başı gelir 41 bin dolarla Türkiye’deki 8 bin 954 dolarlık seviyenin yaklaşık 4,6 katı olduğu için 1,3 dolarlık fiyat çok düşük rakam.

“Chip Butty” adıyla satışa sunulan üründe, şirketin klasik susamlı yumuşak sandviç ekmeklerinin arasında patates kızartması bulunuyor.

Ürünün diğer ülkelerde de satışa sunulup sunulmayacağı henüz belirsiz ancak konu özellikle sosyal medyada ilgi konusu oldu.

ABD okul Türkiye Yeni Zelanda
Son güncelleme: 14:00 17.02.2020
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