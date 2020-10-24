Vakıflar, 25 milyon liralık borcunun peşine düşmedi

Sayıştay raporlarına göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü 2019 itibarıyla bin 319 adet kira sözleşme dosyasında toplam 24 milyon 996 bin 205 TL'lik kira alacağının takibini yapmadı, hukuk birimine de yönlendirmedi.

CHP Adana Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, “Esnaf bas bas bağırıyor ‘Kiramı ödeyemiyorum, siftah yapmadan dükkanı kapatıyorum' diye ama iktidar hiç oralı olmuyor. Vakıflar'a da yaklaşık 25 milyon lira borç takılmış, bunun da peşine düşülmüyor. İş yandaşa gelince ne kadar büyük paraları tek kalemde sildiklerini bir kez daha görüyoruz” dedi ve şunları söyledi:

BİR LİRA KİRA YOK

“Bu para milletin parası, milletin vergisi. Rapordaki bin 319 adet kiralık yerde hangi işletmeler hangi kazançları sağlıyor? Buralar kimlere tahsis edilmiş, artık tahmin ediyoruz. Vatandaşa gelince gözünün yaşına bakmayan iktidar yandaşına gelince milyon liralık kira gelirinden vazgeçiyor. Memleketin en güzel yerlerindeki tarihi mülkler Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde. Kira ödemiyorlar, alacağın peşine de düşülmüyor.”

PERSONELE LOJMAN

Vakıflar geçtiğimiz günlerde de lojman skandalıyla gündeme gelmişti. Sayıştay denetçileri, vakıflara ait konutların genel müdürlük personeline lojman olarak tahsis edildiğini açıklamıştı