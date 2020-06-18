Varlık Fonu Turkcell’in en büyük hissesini satın aldı

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Turkcell’in ana hissedarlarından şirketteki %26.2 dolaylı payı almak için anlaştığını duyururken, İsveçli telekom operatörü Telia Company Turkcell’deki %24.02 dolaylı hissesini 530 milyon dolar karşılığında satarak çıkıyor.

Telia, Turkcell’in %51’ine sahip olan Turkcell Holding şirketinde %47.1 paya sahip. Turkcell Holding’in geri kalan payları ise Çukurova Holding ve Rus milyarder Mikhail Fridman'ın ortak olduğu L1 şirketine ait. Çukurova Turkcell’de sahip olduğu payları Ziraat Bankası’ndan aldığı krediye teminat olarak vermişti.

TVF’den dün gece yapılan açıklamada, “Türkiye Varlık Fonu, Turkcell’in %26.2 oranında hissedarı oluyor. Telia Company, LetterOne, Çukurova Holding, Ziraat Bankası ve ilgili taraflar ile imzalanan sözleşmeler ile TVF, Turkcell'in en büyük hissedarı olacak” denildi.

YÖNETİMİ BELİRLEYECEK

TVF açıklamasına göre satın almanın ardından ortaklık yapısı şöyle olacak:

TVF, toplam yüzde 26.2 içerisindeki yüzde 15’lik imtiyazlı hisseleriyle Turkcell Yönetim Kurulu’ndaki 9 üyeden 5’ini belirleyebilecek ve şirketin yönetim kontrolüne sahip en büyük hissedarı olacak.

Telia, Turkcell’deki yüzde 24.02’lik dolaylı hisselerinin tamamını 530 milyon dolar karşılığında satarak Turkcell’den çıkış yapacak.

LetterOne, şirketteki payını toplamda yüzde 24.8’e çıkararak en büyük azınlık hissedar haline gelecek.

Turkcell Holding ortak girişimi sona erecek. Çukurova Holding ise dolaylı hisselerini satarak Turkcell’den çıkış yapacak.

Yönetim kurulundaki 4 üye TVF imtiyazı olmaksızın seçebilecek.

Turkcell'in mevcut temettü politikası sürdürülecek.

TVF açıklamasında ayrıca işlemin bu yıl içinde tamamlanmasının beklendiği de ifade edildi.