Vatandaş faizler daha fazla artmadan krediye hücum etti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 2-6 Kasım haftasında sadece 3 milyar TL artan bankacılık sektörünün TL kredi hacmi, 9-13 Kasım haftasında tam 17,7 milyar TL arttı.

Geçen hafta yeni ekonomi yönetimi ve Cumhurbaşkanı'ndan gelen Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artışı sinyalleri sonrasında, vatandaşın kredi talebini öne çektiği görüldü.

Yıl başından bu yana TL kredi hacmi 684 milyar TL’lik rekor artışla 2 trilyon 322 milyar TL’ye ulaştı.

30 TEMMUZ SONRASI EN YÜKSEK HAFTALIK ARTIŞ

17,7 milyar TL'lik artış, 30 Temmuz haftası sonrasındaki dönemin en yüksek TL kredi hacmi artışı olarak kayıtlara geçti.

6 Kasım haftasında sadece 277 milyon TL artan TL ihtiyaç kredisi hacmi, 13 Kasım haftasında 2,8 milyar TL arttı.

Bireysel kredi kartı borçları bu dönemde 3,7 milyar TL artarken, KOBİ'lerin TL kredi hacmi de 4,6 milyar TL yükseldi.

İHTİYAÇ KREDİSİNDE FAİZLER YÜZDE 20'Yİ AŞTI

TCMB dün politika faizini yüzde 10,25'ten yüzde 15'e çekti ancak zaten örtülü faiz artışlarıyla oran dün yüzde 14,87'ye kadar çekilmişti. Dünkü artışla örtülü faiz, açık politika faizi haline gelmiş oldu.

Fonlama faizi 16 Temmuz'da yüzde 7,34 ile son 6 yılın en düşük seviyesine geriledikten sonra kur ve enflasyondaki artış nedeniyle kademeli olarak yükselmeye başlamıştı.

Kredi faizleri de bu dönemde kademeli olarak yükseldi.

TCMB verilerine göre, 24 Nisan haftasında yüzde 8,27'ye kadar gerileyen ortalama ihtiyaç kredisi faizleri, 13 Kasım haftasında yüzde 20,92'ye ulaştı.

ORTALAMA KONUT KREDİSİ FAİZLERİ YÜZDE 15,50

26 Haziran haftasında yüzde 9,01'e kadar gerileyen ortalama konut kredisi faizleri de geçen hafta yüzde 15,50 oldu.

17 Temmuz haftasında yüzde 9,30 olan ticari kredi faizleri de yüzde 16,95'e ulaştı.

12 Haziran haftasında yüzde 11,20'ye kadar gerileyen taşıt kredisi faizleri de yüzde 19,34'e sıçradı.

Ek masraflarla bu kredi faiz oranları daha da yükseliyor.

Pandeminin birinci dalgasında nispeten düşük faizli kredi alarak ayakta kalmaya çalışan vatandaş, esnaf ve şirketler için yüksek faizler nedeniyle zor bir dönem başlamış durumda.

Faizlerin daha da artmasını bekleyen vatandaş, bu hafta kredi çekmeyi tercih etti.