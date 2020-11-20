Vatandaşın 1 ay bile geçinecek birikimi yok

Ekonomik kriz ile salgının yarattığı hastalanma korkusu arasında sıkışan vatandaşların büyük bir bölümü geçim sıkıntısı içinde. Salgınla birlikte işsizlik endişesinin arttığı ve kapanma kararları ile milyonlarca çalışanın aylık 1100 TL'lik gelire mahkum olduğu bu dönemde yapılan araştırmalar, halkın yüzde 40'ının maaş almadan 1 ay geçinecek birikime bile sahip olmadığını ortaya koydu. Gelirini kaybederse geçimini sağlayamayacağını açıklayanların oranı yüzde 39.4'e ulaşırken, halkın yüzde 25.5'i ise birikimleri ile en fazla 1-2 ay geçinebileceğini açıkladı. Her 4 kişiden biri aldığı maaş ile kira ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarını bile karşılayamazken, AKP seçmeninin yüzde 22.2'si, CHP seçmeninin yüzde 20.1'i MHP seçmeninin yüzde 24'ü ise temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını açıkladı.

KRİZ HERKESİ VURDU

Hane halkının kredi, kredi kartı ve farklı alanlardaki yüksek borçluluk oranı ile yakalandığı ekonomik krizin ardından gelen koronavirüs salgınının, vatandaşın bütçesi üzerinde yarattığı tahribat her geçen gün artıyor. Metropoll tarafından gerçekleştirilen ‘Türkiye'nin Nabzı' araştırmasının sonuçları, vatandaşın geçim sıkıntısını net bir şekilde ortaya koyarken, parti tercihlerinin ise ekonomik duruma bakışta büyük bir fark yaratmadığı görüldü.

YETERLİ BİRİKİM YOK

Araştırmaya göre, maaş ya da geliri olmadan 1 yıl boyunca geçinebileceğini açıklayanların oranı yüzde 7.4'te kalırken, AKP'ye oy veren seçmenin yüzde 37.2'si CHP'y oy verenlerin yüzde 46.8'i, MHP'ye oy verenlerin yüzde 33.9'u gelirlerinin kesilmesi halinde hiçbir şekilde geçinemeyeceğini açıkladı. AKP seçmeninin sadece yüzde 2.1'i herhangi bir gelir olmadan geçimini 1 yıldan fazla sürede birikimleri ile sağlayabileceğini açıklarken, bu oran CHP'ye oy veren seçmende yüzde 0.8, İyi Partili seçmende yüzde 4.5, MHP'li seçmende ise yüzde 5.6 oldu.

3 KİŞİDEN 2'Sİ GEÇİM SIKINTISI ÇEKİYOR

Araştırma ile ortaya çıkan bir başka acı tablo ise vatandaşın temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak noktada olması. Halkın yüzde 25.5'i geliri ile temel ihtiyaçlarını bile karşılayamazken, sadece kira ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayanlar ise yüzde 48.2 oldu. AKP'ye oy verenlerin yüzde 43.8'i CHP'ye oy verenlerin yüzde 64'ü, İyi Parti'ye oy verenlerin yüzde 48.2'si, HDP seçmenlerinin yüzde 54.3'ü MHP seçmenlerinin ise yüzde 35.7'si maaşı ile sadece beslenme ve barınmayı karşılayabildiğini açıkladı.