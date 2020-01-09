Vatandaşların dolar birikimleri arttı

Merkez Bankası haftalık banka ve para istatistiklerini açıkladı. Buna göre yurt içi yerleşiklerin dolar hesaplarındaki miktar bu hafta artış gösterdi. Vatandaşların dolar birikimleri 3 Ocak ile biten haftada 184 milyon dolar artarak 66 milyar 400 milyon dolardan, 66 milyar 584 milyon dolara çıktı. Vatandaşların dolar birikimleri geçen hafta 128 milyon dolar azalmıştı.



TOPLAM MEVDUATLAR ARTTI

Bankalarda bulunan yabancı para toplam mevduatı ise 3 Ocak ile biten haftada 666 milyon dolar artarak, 224 milyar 112 milyon dolardan 224 milyar 778 milyon dolara çıktı.

Bankalarda bulunan yabancı para toplam mevduatı 27 Aralık ile biten haftada da 490 milyon dolar artmıştı.