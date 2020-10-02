Venezuela’da peynirin fiyatı asgari ücreti geçti

Venezuela'da peynir, kısa süre öncesine kadar zengin fakir demeden her evde özellikle sabah kahvaltılarının olmazsa olmazları arasındaydı.

Sabahları mısır unundan yapılan ve arepa denilen tortillaların arasına ilk konulan malzemeydi. Ancak fiyatlardaki artış birçok ailenin peynir tüketimini azaltmasına ya da hiç satın alamamasına neden oluyor.

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, geçen haftalarda Türkiye'nin Venezuela'dan ithal edeceği kalemler arasında yer alacağı haberiyle gündeme gelen peynirin market fiyatı 1 milyon bolivarı aştı.

RESMİ GAZETE'DE YER ALDI Resmi Gazete'nin 21 Ağustos 2020 tarihli sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Venezuela'dan sıfır gümrükle 16 bin 600 ton tarım ve gıda ürünü ithalatı yapılması kararlaştırılmıştı. İthal edilecek ürünler arasında en çok dikkat çeken peynir olmuştu. Taze, eritme ve diğer peynirler olmak üzere Venezuela'dan bin 500 ton peynir ithalatı öngörülüyordu.

Asgari ücretin 800 bin bolivar olduğu ülkede, dolardaki artış karşısında halkın alım gücünün her geçen gün azalması sofralardaki ürün miktarının ve çeşitliliğin azalmasına neden oluyor.

6 ay önce 77 bin bolivar seviyesinde olan doların, bugün yaklaşık 6 kat artarak 450 bin bandını aşması, peynir fiyatlarındaki artışın temel nedenlerinden biri. Ancak fiyat artışında başka etkenler de var.

Peynir üreticilerine göre fiyatlardaki artış ülkede yaşanan krizlerle doğrudan ilişkili. Süt ve süt ürünlerinin fiyatlarını artıran başlıca etkenler arasında elektrik, su, internet gibi temel servislerde yaşanan kronik kesintiler, benzin kıtlığı, peynir üretiminin son 7 yılda yıllık 171 bin tondan 81 bin tona gerilemesi bulunuyor.

“ALIM GÜCÜ DÜŞÜNCE TALEP DE AZALDI”

Peynirdeki fiyat artışının bir nedeni de hayvancılık sektörünün yaşadığı zorluklar. Venezuela 1990'lı yıllarda toplamda 16 milyon büyükbaş hayvan sayısı ile dünyada ilk sıralarda yer alırken bugün yaklaşık 9 milyon büyükbaşla kırkıncı sıraya düşmüş durumda.

Hayvan Yetiştiricileri Federasyonu (Fedenaga) Başkanı Armando Chacin yaptığı değerlendirmede, 30 milyon kişinin yaşadığı Venezuela'da hayvan yetiştiricilerinin toplam et ihtiyacının yüzde 40'ını, süt ihtiyacının ise yüzde 35'ini karşılayabildiğini ancak bu durumun şimdilik bir sorun teşkil etmediğini çünkü alım gücünün düşmesinden dolayı et ve süt ürünlerine talebin azaldığını belirtiyor.

Araştırmalar da, Venezuelalılar'ın son on yılda, kişi başı yıllık et tüketiminin 24 kilodan 10 kiloya düştüğünü gösteriyor. Chacin, asgari ücretin 2 dolara kadar düştüğü ülkede, hayvancılık yapanların ürünlerini satmakta zorlandıklarını, bu yüzden de üreticilerin sürülerinin hiç değilse bir kısmını dış pazarda satmanın yollarını aradığını belirtti.

Venezuela'da yaşam şartlarını tespit etmek için bir grup üniversite tarafından yapılan ‘Encovi' adlı araştırmaya göre Venezuela'da halkın yaklaşık yüzde 55'i aylık 60 doların, yüzde 76'sı aylık 100 doların altında bir gelire sahip. Halkın yüzde 79,3'ü mutfak masraflarını karşılayamıyor.