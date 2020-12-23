Vergi borcu yapılandırması 31 Aralık’ta sona eriyor

Ekonomik durgunluk yüzünden vergi tahsilatlarının azalması ve bütçe açığının kontrolden çıkması nedeniyle kamuoyunda vergi affı olarak bilinen vergi ve SSK borçlarının yapılandırılması devam ediyor.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA BAŞVURU

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA NE ZAMAN BİTİYOR?

Vergi borçları yapılandırmasında son başvuru tarihi 31 Aralık 2020

HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR

Bu kapsamda, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları ile belediyelere olan vergi, kira, ücret borçları ve idari para cezaları, su ve atık su borçları yapılandırılabilecek. Vatandaşların 31 Aralık 2020'ye kadar yapılandırma için ilgili kurum ve kuruluşlara müracaat etmeleri istendi.

TBMM'de kabul edilen 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 17 Kasım 2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanuna istinaden düzenlenen tebliğ ile 7256 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden söz konusu kuruma bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları, il özel idareleri ile belediyeler ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) ait alacakların yapılandırılmasına ilişkin hükümlerin uygulanmasına dair usul ve esaslar belirlendi.