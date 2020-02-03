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‘Verginin adı var beyannamesi yok’

Beyanname süresinde son gün 20 Şubat 2020 olmasına rağmen Değerli Konut Vergisi’nde beklenen erteleme kararı halen Meclis’e sunulmadı. E-beyanname vermek isteyen mükellef GİB’de dokümanlara ulaşamıyor.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK
06:00 -
Haberler Ekonomi
‘Verginin adı var beyannamesi yok’

Geçen yıl 7 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlandığı andan itibaren çok tartışılan Değerli Konut Vergisi'nin (DKV) akıbeti belirsizliğini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile yeniden gözden geçirileceği ve erteleneceği müjdelenen ‘Değerli Konut Vergisi'nde (DKV) beyanname süresi başladı. Ancak, beyannamesi verme süresinde son gün 20 Şubat 2020 olmasına rağmen, halen Meclis'e ertelemeyi içeren bir kanun teklifi sunulmadı. Diğer yandan, belirsizlik sürse de kanun halen yürürlükte bu nedenle beyanname vermek gerekiyor. Aksi takdirde usulsüzlük cezası gelebilir. Ancak, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) İnternet Vergi Dairesi'nden e-beyanname vermek isteyen mükellefler, DKV'ye ilişkin dokümanlara ulaşamıyor. 1-20 Şubat tarihleri arasında beyanname verilmesi gerekiyor, ilk taksit şubat, ikinci taksit ise ağustosta. Yani ortada, adı belli olup da akıbeti belirsiz ve beyannamesi olmayan bir vergi türümüz var.

‘YETKİSİZLİK' KARARI VERİLDİ

Değerli Konut Vergisi, değeri 5 milyon lira ve üzerinde olan 103 bin konutu ilgilendiriyor. Evlerine gelen tebligatlarına itiraz eden binlerce vatandaş Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'ne dava açmak üzere idari mahkemelerin yolunu tuttu. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün tespit ettiği değerler için genel müdürlüğün bulunduğu Ankara İdare Mahkemeleri'nde dava açan binlerce vatandaş, mahkemenin “yetkisizlik” kararı ile şok geçirdiler. İdare mahkemesi gayrimenkulün bulunduğu yerdeki idare mahkemelerini işaret etti. Bu kararın ardından davalar; örneğin gayrimenkul İstanbul'da ise dava İstanbul İdare Mahkemeleri'ne taşınacak. İstanbul'da yetkisizlik kararı verilirse, olayı Danıştay çözecek. Velhasıl, Değerli Konut Vergisi mükellefleri mahkemeler arasında pinpon topuna dönecek.

‘Kanun halen yürürlükte!'
SÖZCÜ Yazarı ve Vergi Uzmanı Nedim Türkmen, Meclis'in açılmasıyla beraber, bu düzenlemenin yürürlüğünün 1 yıl ertelenip, tartışma yaratan konularının ve Anayasa'ya aykırılığının ortadan kaldırılmasının beklendiğini belirtti. 20 Şubat'a kadar erteleme kanunu çıkmazsa, Değerli Konut Vergisi beyannamesinin mutlaka verilmesi gerektiğine dikkat çeken Türkmen, herhangi bir erteleme ve düzenleme kararı alınmadığı için kanunun halen yürürlükte olduğunu kaydetti. Türkmen, “Hükümet bu yıl 3 milyar lira Değerli Konut Vergisi almayı hedefliyordu. Tepki çekince erteleme kararı alındı. Ertelenmedi ama uygulamaya ilişkin olarak da bir şey söylenmiyor. Bu konuda ciddi bir kaos var” dedi. CHP'nin Değerli Konut Vergisi'nin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurduğunu hatırlatan Türkmen, Değerli Konut Vergisi'nin Anayasa'nın ‘ödeme gücü ve vergi adaleti', ‘hukuk devleti' ve ‘eşitlik' ilkelerine aykırı olduğunu, kanunu ertelemenin değil iptal etmenin çözüm olacağını savundu.
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Son güncelleme: 04:39 03.02.2020
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