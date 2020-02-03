‘Verginin adı var beyannamesi yok’

Geçen yıl 7 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlandığı andan itibaren çok tartışılan Değerli Konut Vergisi'nin (DKV) akıbeti belirsizliğini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile yeniden gözden geçirileceği ve erteleneceği müjdelenen ‘Değerli Konut Vergisi'nde (DKV) beyanname süresi başladı. Ancak, beyannamesi verme süresinde son gün 20 Şubat 2020 olmasına rağmen, halen Meclis'e ertelemeyi içeren bir kanun teklifi sunulmadı. Diğer yandan, belirsizlik sürse de kanun halen yürürlükte bu nedenle beyanname vermek gerekiyor. Aksi takdirde usulsüzlük cezası gelebilir. Ancak, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) İnternet Vergi Dairesi'nden e-beyanname vermek isteyen mükellefler, DKV'ye ilişkin dokümanlara ulaşamıyor. 1-20 Şubat tarihleri arasında beyanname verilmesi gerekiyor, ilk taksit şubat, ikinci taksit ise ağustosta. Yani ortada, adı belli olup da akıbeti belirsiz ve beyannamesi olmayan bir vergi türümüz var.

‘YETKİSİZLİK' KARARI VERİLDİ

Değerli Konut Vergisi, değeri 5 milyon lira ve üzerinde olan 103 bin konutu ilgilendiriyor. Evlerine gelen tebligatlarına itiraz eden binlerce vatandaş Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'ne dava açmak üzere idari mahkemelerin yolunu tuttu. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün tespit ettiği değerler için genel müdürlüğün bulunduğu Ankara İdare Mahkemeleri'nde dava açan binlerce vatandaş, mahkemenin “yetkisizlik” kararı ile şok geçirdiler. İdare mahkemesi gayrimenkulün bulunduğu yerdeki idare mahkemelerini işaret etti. Bu kararın ardından davalar; örneğin gayrimenkul İstanbul'da ise dava İstanbul İdare Mahkemeleri'ne taşınacak. İstanbul'da yetkisizlik kararı verilirse, olayı Danıştay çözecek. Velhasıl, Değerli Konut Vergisi mükellefleri mahkemeler arasında pinpon topuna dönecek.