Uçuşlar ne zaman başlayacak? Bakan yurtiçi uçuşlar için tarih verdi…

NTV’de soruları yanıtlayan Bakan Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

* Bodrum Kalesi A’dan Z’ye restore edildi. Surda yeni yerler keşfedildi, restorasyondan geçirdik. Haziran sonunda restorasyonu tamamlayıp ziyarete açacağız.

* Önceki tanıtımlar virüs sonrası çıkışımızı hızlandıracak. Yoğun turist gelen ülkelerdeki gelişmeleri izliyoruz. Haziran ortalarından sonra dış turizm trafiği başlar.

* Yeni kurallar için sertfikasyon programı başlattık. Sertifikasyon programı düzenli denetimi içeriyor. Denetim, eğitim, maske ve mesafe kurallarını içeriyor. İşletmelerin sertifikasyonu olup olmadığı görülebilecek. Denetimi içeren bu programa gönüllü işletmeler katılacak.

* Kurallara ilaveler de gelebilir, azaltmalar da olabilir. Haziran başında test merkezleri açılacak.

* Bir terslik olmazsa 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle inşallah turizm başlar.

* Verilere göre yurt içi uçuşlar mayıs sonunda başlayabilir.