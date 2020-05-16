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Uçuşlar ne zaman başlayacak? Bakan yurtiçi uçuşlar için tarih verdi…

Uçuşların ne zaman yeniden başlayacağı bir süredir merak konusu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, verilere göre yurt içi uçuşların mayıs ayı sonunda başlayabileceğini söyledi. Bakan Ersoy, "Bir terslik olmazsa 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle inşallah turizm başlar" ifadelerini kullandı.

18:43 -
Haberler Ekonomi
Uçuşlar ne zaman başlayacak? Bakan yurtiçi uçuşlar için tarih verdi…

NTV’de soruları yanıtlayan Bakan Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

* Bodrum Kalesi A’dan Z’ye restore edildi. Surda yeni yerler keşfedildi, restorasyondan geçirdik. Haziran sonunda restorasyonu tamamlayıp ziyarete açacağız.

* Önceki tanıtımlar virüs sonrası çıkışımızı hızlandıracak. Yoğun turist gelen ülkelerdeki gelişmeleri izliyoruz. Haziran ortalarından sonra dış turizm trafiği başlar.

* Yeni kurallar için sertfikasyon programı başlattık. Sertifikasyon programı düzenli denetimi içeriyor. Denetim, eğitim, maske ve mesafe kurallarını içeriyor. İşletmelerin sertifikasyonu olup olmadığı görülebilecek. Denetimi içeren bu programa gönüllü işletmeler katılacak.

* Kurallara ilaveler de gelebilir, azaltmalar da olabilir. Haziran başında test merkezleri açılacak.

* Bir terslik olmazsa 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle inşallah turizm başlar.

* Verilere göre yurt içi uçuşlar mayıs sonunda başlayabilir.

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bodrum Corona D vitamini Kırklareli Kültür ve Turizm Bakanı NTV
Son güncelleme: 19:05 16.05.2020
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