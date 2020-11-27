Yabancı 7 milyar dolar bozdurdu, yerli 5,5 milyar dolar aldı

Ekonomi yönetiminin değişimi sonrasında yabancı yatırımcılar ile yurt içi yerleşiklerin TL'ye dönük adımları tam ters yönde oldu. Yabancı döviz satıp TL alırken, yerliler tam tersini yaptı.

Yabancıların hisse senedi, tahvil ve swap (döviz-TL takası) kanallarından Türkiye'ye sıcak para girişleri 6-20 Kasım dönemindeki iki haftada 7 milyar doları aşarken, yerlilerin döviz ve altın alımları da 5,5 milyar dolara ulaştı.

Yabancıların döviz bozdurup TL almaları dolar/TL kurunu aşağı iterken, yerlilerin alımları da kuru yukarı itiyor.

HİSSE VE TAHVİLDEN İKİ HAFTADA 1,5 MİLYAR DOLAR

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 6-13 Kasım haftasında yabancılar, Borsa İstanbul’da nette 614,4 milyon dolarlık hisse senedi satın aldı. Bu rakam, borsaya Ocak 2019 sonrasındaki en yüksek haftalık yabancı girişi olmuştu.

Söz konusu haftada yabancılar 293,9 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve 19,8 milyon dolarlık da özel sektör tahvili satın aldı. Böylece Türkiye’ye haftalık yabancı portföy girişi toplam 928,1 milyon dolar olmuştu.

Yabancılar 13-20 Kasım haftasında ise 389,7 milyon dolarlık hisse senedi ve 182,7 milyon dolarlık da tahvil satın alarak Türkiye'ye nette 572,4 milyon dolarlık giriş yaptı.

Böylece 6-20 Kasım döneminde yabancıların hisse ve tahvil kanalından girişleri 1,5 milyar dolara ulaştı.

İlginizi Çekebilir Ekonomi yönetimi değişti, bir haftada 5 milyar dolar sıcak para geldi

SWAP KANALINDAN İKİ HAFTADA 5,5 MİLYAR DOLARI AŞTI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türkiye’deki bankaların bilanço dışı yabancı para pozisyonu 6-13 Kasım haftasında 1 milyar 244 milyon dolar, 13-20 Kasım haftasında 3 milyar 443 milyon dolar arttı.

Ekonomist Haluk Bürümcekçi'nin hesaplamasına göre, 6-13 Kasım haftasında TCMB’nin haftalık ve uzun vadedeki swap pozisyonlarının 2,2 milyar dolar gerilediği dikkate alındığında, yabancıların swap kanalıyla girişleri tahminen 3 milyar 423 milyon dolar oldu.

Analistler, 6-13 Kasım haftasında yaklaşık 500 milyon dolar da BİST kanalından yabancı swap girişi olduğunu tahmin ediyordu.

13-20 Kasım haftasında da swap kanalından yabancıların yaklaşık 1,8 milyar dolarlık giriş yaptığı tahmin ediliyor.

Geçen haftaki yaklaşık 3,9 milyar dolarlık giriş de eklendiğinde swap kanalından giriş iki haftada 5,7 milyar dolar oldu.

Yabancılar spot kurdan döviz satıp TL alıyor. Aldıkları TL'yi swap (belirli bir vade için döviz-TL takası) ile Türk bankalarına veriyor ve karşılığında döviz alıyor. Swap işleminin vadesine göre de TL faizi kazanıyor.

YERLİLERDEN İKİ HAFTADA 5,5 MİLYAR DOLARLIK DÖVİZ VE ALTIN ALIMI

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 13 Kasım haftasında 225,8 milyar dolar olan yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatı, 20 Kasım haftasında 228,2 milyar dolara yükselerek rekor tazeledi. Bir haftalık artış 2,4 milyar dolar oldu.

Ekonomi yönetimdeki değişim sonrasındaki iki haftada, yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatlarındaki artış, 3,9 milyar doları aştı. Yıl başından bu yana artış ise 34,5 milyar dolara ulaştı.

Dolar, euro ve altın arasındaki parite değişimlerinin etkisinden arındırıldığında yerlilerin döviz ve altın alımları 6-13 Kasım haftasında 2,6 milyar dolar, 13-20 Kasım haftasında 2,9 milyar dolar oldu. İki haftalık toplam 5,5 milyar dolara ulaştı.