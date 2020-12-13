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Yoksulda eğitime ayıracak para kalmadı

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, hazırladığı eğitim harcamaları raporunda zenginle yoksul kesim arasındaki farka dikkat çekti. Raporda, en zengin ailelerle en yoksul ailelerin eğitim harcamaları arasındaki farkın 20.5 kat olduğuna işaret edildi.

Başak KAYA
Güncellenme: 03:24, 13/12/2020
Haberler Ekonomi
Yoksulda eğitime ayıracak para kalmadı

Rapora göre 2018 yılında harcamalarının yüzde 0.3'ünü eğitim için ayıran yoksullar, bu oranı 2019 yılında yüzde 0.2'ye düşürmek zorunda kaldı.

En zengin yüzde 20'lik kesim eğitim için ayırdığı paranın payını yüzde 3.6'dan yüzde 4.2'ye yükseltti. 2019 yılında hanehalkının eğitim harcamalarının yüzde 3.2'sini en yoksul yüzde 20'lik kesim yaptı. En zengin yüzde 20'lik kesimin eğitim harcamalarında payı ise yüzde 64.5 oldu.

Raporda, “Sosyal devlet, en temel hak olan eğitim hakkına erişime kör ve sağır kaldı” denildi.

YÜK AİLEDE

Raporda, “Hane-halk borçları katlandı. Kamusal bir hizmet olan eğitim satın alınan bir hizmete dönüştü. Bütün yük ailelerin omzuna bindi. EBA sistemi ulaşılır olmadı, bilgisayar, tablet eksikliği gün yüzüne çıktı. Bundan 10 yıl önce FATİH projesiyle atılım hedefi çöktü. Bakanlık ancak 150 bin tablet dağıtabildi” denildi.

CHP EBA Engin Altay para
Yayınlanma Tarihi:05:00,