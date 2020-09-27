‘Zafer’ dediler çöküş oldu

Kütahya, Afyon ve Uşak illerine hizmet vermek üzere yap-işlet-devret (YİD) modeli ile yaptırılan Zafer Havalimanı'nda bu yıl da “çöküş” yaşandı. Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü'nün CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'a gönderdiği 22 Eylül 2020 tarihli bilgi notu, çöküşü tescilledi.

2020 yılının ilk 8 ayı için garanti edilen iç hatlardaki 501 bin 706 yolcu sayısı 4 bin 746'da kaldı. Gerçekleşme oranı yüzde 0.94 oldu. Dış hatlarda ise 351 bin 194 yolcu garantisi verildi, sadece 2 bin 487 kişi uçtu. Gerçekleşme oranı yüzde 0.70 oldu. İlk 8 aydaki toplam 852 bin 900 yolcu garantisine karşılık sadece 7 bin 233 yolcu havalimanını kullandı.

39.8 MİLYON TL ÖDENECEK

Havalimanı işleten şirkete yolcu başına iç hatlarda 2 Euro, dış hatlarda 10 Euro ödeniyor. Garanti yolcu sayıları tutturulamadığı için şirkete bu yılın ilk 8 ayı için iç hatlarda 1 milyon 3 bin, dış hatlarda ise 3 milyon 511 bin olmak üzere toplam 4 milyon 514 bin Euro ödenecek. Bu para bugünkü kur ile 39 milyon 813 bin lirayı bulunuyor.

İşletme süresi 29 yıl 11 ay olan havalimanı için devlet kesesinden uçmayan yolcular nedeniyle 21 Mart 2044'e kadar para çıkacak. Bu yıl 12 ayda garanti edilen yolcu sayısı 1 milyon 299 bin kişi. Havalimanının hizmet verdiği üç ilin toplam nüfusu ise 1 milyon 678 bin kişi. Yani havalimanı için nedeyse 3 ilin nüfusu kadar yolcu garantisi verildi.

YANILMA PAYI YÜZDE 99

CHP Zonguldak Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu üyesi Deniz Yavuzyılmaz Zafer Havalimanı'nda verilen yolcu garanti sayısı ile uçan yolcu sayısı arasında yanılma payının yüzde 99 olduğunu belirterek SÖZCÜ'ye şunları söyledi: “Havalimanı yapan şirket 50 milyon Euro harcadı. Havalimanı 2012'de açıldı ve yolcu garantileri hiçbir zaman tutmadı, hazineden bugüne kadar 44 milyon Euro ödendi. Şirket gelecek yılın sonunda 50 milyon Euro'ya ulaşmış olacak ve maliyeti çıkaracak. Sonraki 23 yıl da kar edecek. 2044 yılına kadar verilen garanti nedeniyle şirkete toplam aktarılacak para 205 milyon Euro. Bu para ile 50 adet nitelikli fabrika kurulabilir, 10 bin kişiye de istihdam yaratılabilirdi.”