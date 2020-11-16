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Zombi şirketler patlayacak

Şirketler salgından sonra borç geri ödemelerinde büyük sıkıntılar yaşıyor. Salgın döneminde mali yapıları iyice bozulan ve kağıt üzerinde yaşayan şirketlerin yakında batmaya başlayacağı belirtiliyor.

Sayime BAŞÇI
Güncellenme: 04:41, 16/11/2020
Haberler Ekonomi
Zombi şirketler patlayacak

Coronavirüs salgınının ekonomide yarattığı tahribatın boyutu her geçen gün artarken, borç krizi ile salgına yakalanan şirketler de yaşam savaşı veriyor. Özellikle, kredi geri ödemelerinde büyük sıkıntılar yaşanırken, yüksek borçluluk oranı ile salgına yakalanan ve bu süreçte ömrünü tüketen şirketlerin önümüzdeki dönemlerde yeni bir iflas dalgası ile piyasadan çekilmesi bekleniyor.

Türkiye'de çoğu şirketin üst düzey yöneticilerinde bile kur riskini hedge etme konusundaki okur yazarlığın çok az olduğunu dile getiren Ernst and Young (EY) Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları bu denklemde şirket iflas ve konkordatolarının her zaman olacağına dikkat çekti.

BORÇLUYDULAR

“Şirketler Covid-19'a biraz ters ayakta yakalandı. Zaten yüksek bir borçluluk vardı. Bunu öyle ya da böyle yönetmeye çalışıyorlardı. Ama planların üzerindeki kur farkı ile bunun yönetilebilmesi kolay değil” ifadelerini kullanan Canoğulları, Türkiye'nin önündeki tabloya dair: “Bu sürecin içinde zombi şirketlerin kaçışı kalmadı. Zombiler patlayacak gidecek, patlamalı da ekonominin daha rekabetçi hale gelmesi için işini iyi yapmayanların elenmesi lazım” değerlendirmesini yaptı. Canoğulları, bundan sonraki süreçte finans sektörünün sıkıntılarla öne çıkabileceğini dile getirdi.

“Ekonomide kaynaklar belli. Paranın yerinin yurdunun olmadığını biliyoruz. Türkiye'ye baktığımızda son 10-15 yılda yabancı para borçlanarak yapılan yatırımların geri ödeme döneminde büyük sıkıntı yaşandı ve yaşanıyor” diye konuşan Canoğulları, kamu ve bankaların yeniden yapılandırma için kolları sıvayacağını dile getirdi. Artık Türkiye'de yeni bir yeniden yapılandırma dönemine girildiğini hükümet ve bankaların da doğru şirketleri bulup yaşatmak çabasında olduğunu dile getiren Canoğulları, hikayesi bitmiş kendi kendini feshetmiş ama kağıt üzerinde yaşadığı gösterilen şirketlerin kapatılacağını ve batırılacağını dile getirdi.

Canoğulları, “Bunu bankalar da yapacak kamu da yapacak. Doğal olarak bu bir süreç ama bankaların operasyonel anlamda da kendini iyileştirmesi lazım. Bugün bankaların önünde çok ciddi yapılandırma süreçleri var. Kamu bankaları başta olmak üzere buna ilişkin ciddi bir süreç devam ediyor.  Borcun yeniden yapılandırılması, faiz oranları ve ufak bir feragat gibi çalışmalar burada devam ediyor” dedi.

Metin Canoğulları

Uzakdoğulu şirketler Afrika'ya Türkiye'den açılmak istiyor
2020 için birleşme ve satın alma işlemlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Ernst and Young (EY) Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları, EY olarak satın alma ve satma işlemlerinde alıcı adına 8 tane işlemle ilgilendiklerini dile getirdi. Özellikle Uzakdoğu ülkelerinden Türkiye'ye büyük talep olduğunu dile getiren Canoğulları, tarım makinaları, gıda üretim alanı, enerji, lojistik gibi sektörlerin ön plana çıktığını dile getirdi. Canoğulları, özellikle yenilenebilir enerji alanına bakan ciddi fonların Türkiye'deki yatırımlarla ilgilendiğini aktardı. Türkiye'deki üretim imkanlarını kullanarak fonların ve alıcı şirketlerin Afrika'ya açılmak ve Avrupa'daki yüksek maliyetli üretimi Türkiye'ye aktarmayı amaçladığını aktaran Canoğulları, kira geliri düzgün olan AVM'lere de alıcı olduğunu açıkladı.
Afrika Avrupa coronavirüs faiz Hükümet para Türkiye
Yayınlanma Tarihi:06:00,
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