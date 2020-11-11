1.5 milyon konut yabancıya satıldı

Yabancılar geçen yıl Türkiye'den 45 bin konut satın aldı. Son 5 yılda aldıkları toplam konut sayısı ise 127 bin oldu. Yabancı uyruklular şu anda Türkiye'de 1.5 milyon konuta sahip bulunuyor. Konuyu TBMM gündemine taşıyan CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, “Yabancılara geçen her tapu, milli servetin bir unsurudur. Birçok ülkede yabancılara konut satışı tehlikeli olarak görülüyor. Bizde ise parayı bastıran yabancıya tapu altın tepside sunuluyor. Ülke topraklarının yabancılara satışı, Osmanlı'nın yıkılış nedenlerinden biriydi” dedi.

BÜYÜK ARTIŞ VAR

Şahin, son yıllarda yabancılara toprak satışında büyük artış olduğunu, 2019 yılında 45 bin konut olmak üzere son 5 yılda toplam 127 binden fazla konutun yabancılara satıldığını söyledi. Şahin, TBMM'de yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Yabancılara toprak satışı basit bir mülk satışı değildir. Ekonomik ve politik sakıncaları vardır. Batırdıkları ekonomiyi kurtarmak için çareyi inşaat sektörü ve yabancıya konut satmak olarak gören iktidar en kısa sürede bu onur kırıcı uygulamadan vazgeçmelidir. Türkiye'de AKP'nin teşvik paketleriyle yabancılar kolayca ev sahibi oluyor ve vatan toprakları satılıyor. Amerika'da ekstra vergiler var, İsrail'de satış imkansız. Çin, Rusya ve İsrail'de ise yabancılara konut satışı neredeyse imkansızdır.”