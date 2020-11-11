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1.5 milyon konut yabancıya satıldı

Yabancılar son 5 yılda Türkiye’den 127 bin konut satın aldı. Yabancı uyruklulara ait konut sayısının 1.5 milyona çıktığını belirten CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, “Ülke topraklarının yabancıya satışı Osmanlı’nın yıkılış nedenlerinden biri” dedi.

Deniz AYHAN
Güncellenme: 03:26, 11/11/2020
Haberler Emlak
1.5 milyon konut yabancıya satıldı

Yabancılar geçen yıl Türkiye'den 45 bin konut satın aldı. Son 5 yılda aldıkları toplam konut sayısı ise 127 bin oldu. Yabancı uyruklular şu anda Türkiye'de 1.5 milyon konuta sahip bulunuyor. Konuyu TBMM gündemine taşıyan CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, “Yabancılara geçen her tapu, milli servetin bir unsurudur. Birçok ülkede yabancılara konut satışı tehlikeli olarak görülüyor. Bizde ise parayı bastıran yabancıya tapu altın tepside sunuluyor. Ülke topraklarının yabancılara satışı, Osmanlı'nın yıkılış nedenlerinden biriydi” dedi.

BÜYÜK ARTIŞ VAR

Şahin, son yıllarda yabancılara toprak satışında büyük artış olduğunu, 2019 yılında 45 bin konut olmak üzere son 5 yılda toplam 127 binden fazla konutun yabancılara satıldığını söyledi. Şahin, TBMM'de yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Yabancılara toprak satışı basit bir mülk satışı değildir. Ekonomik ve politik sakıncaları vardır. Batırdıkları ekonomiyi kurtarmak için çareyi inşaat sektörü ve yabancıya konut satmak olarak gören iktidar en kısa sürede bu onur kırıcı uygulamadan vazgeçmelidir. Türkiye'de AKP'nin teşvik paketleriyle yabancılar kolayca ev sahibi oluyor ve vatan toprakları satılıyor. Amerika'da ekstra vergiler var, İsrail'de satış imkansız. Çin, Rusya ve İsrail'de ise yabancılara konut satışı neredeyse imkansızdır.”

Suzan Şahin

“Vatan topraklarını parsel parsel satıyorlar”
CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, 2014'te yapılan yasal değişiklikle yabancılara arazi satışının 25 bin metrekareden 600 bin metrekareye çıkarıldığına da dikkat çekti. Borçlara karşılık gösterilen ülke topraklarının yabancılara satışının Osmanlı'nın yıkılış nedenlerinden biri olduğunu belirten Şahin, “Millilikten bahsediliyor ama vatan toprakları parsel parsel satılıyor” dedi.
Yayınlanma Tarihi:06:00,
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