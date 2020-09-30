AKP’li belediye KİPTAŞ’tan kopya çekmiş

Lansmanı 31 Mayıs'ta yapılan KİPTAŞ Silivri 4. Etap Sosyal Konutları projesi, başvuru şartlarından, online başvuru özelliğine, ödeme koşullarından, kura sürecine kadar birçok ilke imza attı.

AKP'li Başakşehir Belediyesi'nin, yaklaşık 2 ay sonra tanıtımını yaptığı Yuvam Bahçeşehir Projesi'nde, çok sayıda detayı KİPTAŞ'tan birebir aynen uyguladığı iddia edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olarak her fırsatta sosyal farkındalığı ön planda tuttuğunu açıklayan, proje süreçlerindeki verileri sektör temsilcilerine örnek olmak adına basın aracılığı ile kamuoyu ile paylaşan KİPTAŞ'ın, Başakşehir Belediyesi'ne ilham kaynağı olduğu değerlendirildi.

CHP yönetimindeki KİPTAŞ'ın, AKP'li Başakşehir Belediyesi'ne ilham kaynağı olduğu iddia edilen benzerlikler şöyle:

ONLINE BAŞVURU: KİPTAŞ tarafından, sosyal konutlar için ilk kez online ön talep toplama sistemi hayata geçirildi. 2 ay sonra sistem Yuvam Bahçeşehir Projesi için birebir uygulandı. Online Başvuru yönteminde katılım bedelinin 500TL olarak belirlenmesi, kayıt yaptıktan sonra cep telefonuna gelen referans numarasının sisteme girilerek kaydın tamamlanması,72 saat içerisinde ödeme süresi verilmesi, pazar günü başvurusu süresi biten katılımcılara pazartesi mesai saati bitimine kadar süre verilmesi ilk olarak göze çarpan benzerlikler.

MADDELER KES-YAPIŞTIR: Ön başvuru formunda bazı maddeler bire bir kopyalanmış. KİPTAŞ'ın sözleşmesinde bulunan ve başvuru sahibinin milliyeti ve mal varlığıyla ilgili detayların yer aldığı 9'uncu madde, aileleriyle birlikte yaşayan 18 yaş üstü bireylerle ilgili 10'uncu madde ve ikametgahla ilgili 11'inci madde tümüyle bire bir alınmış.

KURA SİSTEMİ AYNI: KİPTAŞ'ın formundaki 12'inci maddedeki hak sahipliği kurası sistemi de bire bir alınmış.

DİLBİLGİSİ HATASI DA AYNEN KOPYALANMIŞ: KİPTAŞ'ın sözleşmesinde geçen “Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimler için…” ifadesindeki dil kuralı hatası (harp ve vazife malulleri, dul ve yetimleri olarak yazılması gerekli) Yuvam Bahçeşehir projesi sözleşmesinde aynı şekilde hatalı olarak tekrar edilmiş.