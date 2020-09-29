Antalya’da kentsel dönüşüm kabus oldu

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, kira yardımı mağduriyetinin son bulması amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesince Bakanlığa gönderilen 06.05.2020 tarihli yazıya da bugüne kadar cevap verilmediğini, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın vatandaşın mağduriyetine kayıtsız kaldığını söyledi.

Halen 2.658 hak sahibinin 7 aylık kira alacağının ödenmediğini öğrendiklerini belirten Arı, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 24.04.2020 tarih ve 31108 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe sokulan 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2'nci maddesi kapsamında riskli ve rezerv yapı alanlarında kira yardımı süresi 36 aydan 48 aya çıkarıldı. Sürenin uzatım nedeni inşaatı zamanında tamamlayamayan Sur İnşaat firmasından kaynaklı hak sahiplerinin mağdur edilmemesi. Bu doğrultuda Bakanlığın yükümlülüğünde olan bu sorunu bir an önce çözmesi gerekiyor” dedi.

Kentsel dönüşüm projesinin 2019 yılı sonunda bitirilip konutların teslim edilmesi gerektiğini belirten Cavit Arı; “Geçen zamanda ancak 460 hak sahibinin konutu teslim edilebildi” diye konuştu.