Devlet sattığı kupon araziyi kamulaştırdı

Galatasaray Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Ünal Aysal'ın sahibi olduğu İstanbul Finans Merkezi projesinin tam ortasında yer alan arazi el değiştirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ'nin daha önce sattığı araziyi Türkiye Varlık Fonu (TVF) adına acele kamulaştırdı.

TVF'nin İstanbul Finans Merkezi'ne (İFM) Eylül 2019'da ortak olmasının ardından proje hareketli günler geçiyor. Cumhurbaşkanlığı'nın ipleri eline aldığı projede, yıllardır çivi çakılmayan iki projeden biri olan Merkez Bankası binasında yeniden ihaleye hazırlanılırken, inşaatın başlamadığı tek özel girişim olan Unit Plaza'nın arazisi de acele kamulaştırıldı.

TOKİ, o tarihte Ataşehir'e bağlı olan daha sonra Ümraniye sınırlarına alınan İFM'nin içinde yer alan 13 bin 482 metrekarelik araziyi 24 Mayıs 2011'de sattı.

BİRLİKTE ALDILAR

Şerif Enis'in sahibi olduğu Biat Holding bünyesindeki Enisler İnşaat ile Ünal Aysal'ın sahibi olduğu Duru Elektrik tarafından 72 milyon lira bedelle satın alınan arazinin büyüklüğü, hazırlanan imar planlarındaki park ve okul alanlarına yönelik terklerin ardından 6 bin 741 metrekareye inmişti.

Arazinin mülkiyetinin tamamı daha sonra, Ünal Aysal'ın Hollanda merkezli şirketi Unit'in sahibi olduğu Duru GYO ile Fazlı Mobilya'nın uhdesine geçmişti. Aysal, arazi üzerinde 100 bin metrekare inşaat alanına sahip “Unit Plaza” adlı bir proje geliştirmiş, ancak yapımına başlamamıştı.

İŞTE KAMULAŞTIRILAN ALAN

İCRADA ALICI BULAMADI

Aysal'ın ekonomik açıdan sıkıntılı günler geçirmesinin ardından Duru Gayrimenkul ve Fazlı Mobilya'ya Kasım 2019'da konkordato talebinde bulunmuştu. Bu gelişmeden birkaç gün önce İstanbul Anadolu 20. İcra Dairesi Müdürlüğü, söz konusu araziyi icradan satışa sunmuştu.

121 milyon 250 bin lira değer biçilen arazinin 3/5 hissesine karşılık gelen 4 bin 45 metrekaresine sahip Duru Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. ile 2/5 hissesine karşılık gelen 2 bin 696 metrekaresine sahip Fazlı Mobilya Sanayi'nin payları 20 Kasım ve 28 Aralık 2019 tarihlerindeki ihalelerde alıcı bulamadı.

Bu gelişmeden yaklaşık 5 ay sonra, arazi aynı zamanda TVF Yönetim Kurulu Başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla kamulaştırıldı. Karar, 21 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı.

Varlık Fonu geldi, yandaş müteahhitler davetle işi aldı

AKP hükümeti, 2007 yılında genel merkezleri Ankara'da bulunan kamu bankaları ve finans kuruluşlarının İstanbul'a taşınacağını açıkladı.

Ümraniye'deki 300 bin metrekarelik dev araziyi adres olarak gösteren hükümet Ocak, 2008'de İstanbul İFM projesini duyurdu. Strateji ve eylem planı Ekim 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İFM'nin, mimari tasarımı ve proje hazırlama süreci Emlak Konut GYO tarafından başlatıldı.

İFM için ilk yapım ihalesi Kasım 2012'de düzenlenirken ilk kazma 2014 yılında vurulabildi. 2016 olarak duyurulan projenin açılış tarihi önce 2018'e ardından 2020'ye son olarak da 2022'ye ertelenmişti.

Geçtiğimiz eylül ayında TVF 1.6 milyar liralık ödeme yaparak özel sektörün haklarını satın almıştı. Ardından AKP iktidarında çok sayıda kamu ihalesi akan Güryapı, ASL İnşaat, Siyahkalem Mühendislik, Yapı&Yapı, Mustafa Ekşi İnşaat ve Yıldızlar İnşaat “davet” edilerek İFM'deki bazı binalar ve altyapı işleri teslim edilmişti.