İhale Merkez’in üstüne kaldı

Hükümet 2007 yılında genel merkezi Ankara'da olan kamu bankaları ve finans kuruluşlarının İstanbul'a taşınacağını açıkladı. Adres olarak da Ataşehir'deki 300 bin metrekarelik dev araziyi gösterdi.

Göç edecek kurumlardan biri de Merkez Bankası'ydı (MB). Ocak 2008'de Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) imar planlarıyla İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nin (İFM) tam ortasında yer alan 15 bin 960 metrekarelik arsayı MB satın aldı.

EMSALSİZ İNŞAAT

3328 ada 10 numaralı parselde bulunan araziye imar planında benzersiz bir inşaat hakkı tanındı. Arsa için 6 kat yani 97 bin 859 metrekare emsale dahil inşaat yapılması sağlandı. Emsal dışı alanlarla birlikte 16 dönümlük arsaya toplam 258 bin metrekarelik inşaat yapılmasının önü açıldı.

Ayrıca AVM, rezidans, otel, sinema, tiyatro, ofis, lokanta, gazino, çarşı, özel hastane ve eğitim alanları yapılabilecekti. TOKİ'nin düzenleyeceği ihaleyi kazanan müteahhit firma bu alanların satışından elde edilen gelirden pay alacak, MB'nin cebinden tek kuruş çıkmayacaktı.

TOKİ, MB binası için 2017'de “arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı” işi için iki kez ihaleye çıktı ancak tekliflerin yeterli bulunmaması ve rekabet oluşmaması nedeniyle ihaleler iptal edildi.

ÇİVİ ÇAKILMADI

Ağustos 2017'deki üçüncü ihaleyi ise idare payı 180 milyon lira olmak üzere 1 milyar 440 milyon lira teklif veren İntaş Taahhüt Yapı Sanayi Ticaret A.Ş. kazandı ancak projeden çekildi. 2019'un son çeyreğinde Varlık Fonu'nun İFM'ye ortak olmasıyla inşaat hızlanırken, şantiye kurulmayan tek yer MB'nin yeni binasıydı.

SÖZCÜ'nün edindiği bilgiye göre, binanın yapımı için yakında yeniden ihaleye çıkılacak. Ancak ihaleyi bu kez MB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün altında faaliyet gösteren İnşaat ve Emlak İşleri Müdürlüğü gerçekleştirecek.

Daha önce “arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı” ile yüklenici firmanın geliştirdiği gayrimenkullerin satışı üzerinden “bedavaya getirilen” bina için bu defa “anahtar teslim” ihale yapılacak.

Yani MB ihaleyi kazanan firmaya imalatları karşılığında hak ediş ödemesi gerçekleştirerek binanın yapımını finanse edecek.

Mimarisi değişmişti

Merkez Bankası'nın yeni binasında geçen yılın sonunda mimari değişikliğe gidildi. 2015 yılında Merkez Bankası tarafından düzenlenen yarışmayı kazanan Almanya merkezli mimarlık firması HPP'nin hazırladığı mimari proje iptal edildi.

Yeni proje için ise Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile Marmaris'teki Yazlık Saray'ın mimarı olan Şefik Birkiye'nin şirketi Vizzion Architects ile el sıkışıldı. “Davet usulü” ihale yoluyla Birkiye'ye verilen projenin yeni hali ise Selçuklu mimarisinden izler taşıyor.