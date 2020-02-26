Merkez Bankası’nın Levent’teki milyarlık arsasında cami inşaatı başladı

Merkez Bankası’nın Beşiktaş Levent’teki 18 dönümlük arazisinde inşa edilecek cami için çalışmalar başladı.

Türkiye’nin metrekare birim fiyatı en yüksek ofis, rezidans ve alışveriş alanlarının tam karşısındaki araziye bugün inşaat alınana asılan tabelaya göre, Levent Cami Eğitim – Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yaptırılan inşaatın yüklenicisi ASL İnşaat 27 Ocak 2020’de yapı ruhsatı aldı.

1996 yılında Rize'de kurulan firma 2003 yılından bu yana faaliyetlerini İstanbul'da sürdürüyor.

Eski AKP Rize Milletvekili Abdülkadir Kart’ın şirketi olan ASL İnşaat, Başakşehir Stadyumu inşaatında da Kalyon Grubu ile birlikte görev almıştı.

Levent Büyükdere Caddesi üzerinde, Özdilek AVM ve Kanyon AVM'nin hemen karşısında ve İş Kuleleri'ne yaklaşık 350 metre mesafede bulunan arazinin imar planı “merkezi iş alanı”ndan “dini tesis alanı”na alınmıştı. Merkez Bankası’nın itirazlarına rağmen arazi elinden alınmıştı.

Beşiktaş Müftülüğü, Nisan 2015'de İstanbul Büyükşehir Belediye'sine başvurarak, Levent'teki Merkez Bankası'na ait 981 ada, 72 parselin imar planlarının değiştirilmesini talep etti. Müftülük, ‘merkezi iş alanı' olarak planlanmış arazinin, kısmen ‘dini tesis alanı'na, kısmen de ‘kültürel tesisler alanı'na alınmasını istedi.

MERKEZ BANKASI İTİRAZ ETMİŞTİ

Müftülüğün isteği üzerine hazırlan imar planı değişikliğine karşı çıkan Merkez Bankası, 29 Haziran 2015 ve 30 Eylül 2015'te İBB'ye gönderdiği yazıda şöyle demişti: “Bankamızın İstanbul'daki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla söz konusu arsanın da dahil olduğu kapsamlı bir çalışma, Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile başlatılan yazışmalar ve görüşmeler yoluyla devam etmesi nedeniyle, ilgi yazınızda bahsedilen imar planı değişiklik talebiniz uygun görülmemektedir.”

Ancak Merkez Bankası’nın itirazı İBB İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından uygun bulunmadı ve plan değişikliği AKP Meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi. 2017 yılına gelindiğinde plan değişikliği koruma kurulları tarafından da uygun bulundu.

Yeni imar düzenlemesinden sonra, tapu kayıtlarında Merkez Bankası’na ait olduğu belirtilen alana cami yapılabilmesi için söz konusu arazinin mülkiyeti Milli Emlak’a devredildi.