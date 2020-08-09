1 ayda 60 gazeteci hakim karşısına çıktı

Temmuz ayı Basın Özgürlüğü Raporu'nu açıklayan CHP'li Utku Çakırözer son bir ayda 60 gazetecinin hakim karşısına çıktığını söyledi. Çakırözer raporla ilgili şunları söyledi: “Haber takibine gözaltı, habere hapis ve soruşturma var. Bu ay 2 gazeteci için 22 yıl 3 ay hapis cezası istendi.

Gazetecilere yönelik soruşturmalar, cezalar her geçen ay giderek ağırlaşıyor. Türkiye'de aralarında Müyesser Yıldız, Barış Pehlivan, Murat Ağırel, Hülya Kılınç, Ahmet Altan'ın da olduğu onlarca gazeteci bayrama cezaevinde girmek zorunda bırakıldı. Bu Türkiye tablosunu değiştirmeliyiz.

En kısa sürede gazeteciler ve siyasi tutukluları kapsayan bir yargı paketi çıkarmalıyız.” Raporda ayrıca TBMM'de sosyal medyanın engellenmesine yönelik yasanın tartışıldığı günlerde bile, AKP'nin çok sayıda habere erişim yasağı getirdiğine vurgu yapıldı.

SÖZCÜ YAZARLARINA SORUŞTURMA

Yılmaz Özdil'in yazısı nedeniyle TBMM Başkanlığı tarafından suç duyurusunda bulunulmasına tepki gösteren Utku Çakırözer, “Sadece Yılmaz Özdil değil. SÖZCÜ yazarı Aytunç Erkin'in yazısı, muhabiri Can Özçelik'in de haberi nedeniyle Temmuz ayında haklarında soruşturma açıldı. FETÖ'nün üzerine giden, kumpaslarını ortaya çıkaran gazetecilere yönelik baskı, soruşturmaların sürmesi kaygı vericidir. Tunceli ve İstanbul'da 3 gazeteci haberleri nedeniyle saldırıya uğradı” dedi.

GAZETELERE İLAN AMBARGOSU GELDİ

CHP'li Utku Çakırözer “RTÜK Temmuz ayında TELE 1 ve Halk TV'ye 5'er gün yayın durdurma cezası verdi. Cumhuriyet, Birgün, Sözcü gibi gazetelere ilan ambargosu uygulandı. Evrensel Gazetesi'ne 5 günlük ilan kesme cezası verdi. Bunlar çok üzücü” dedi.