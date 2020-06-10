10 Haziran corona virüsünde son durum: İstanbul, Ankara, İzmir’de vaka sayısı arttı mı?

Sağlık Bakanı Fahrertin Koca, corona virüsü salgınındaki günlük vaka verilerini açıkladı. Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Bakan Koca, maske, mesafe kuralı ve el hijyenine özen gösterilmesi konusunda uyarılarda bulundu. Bakan Fahrettin Koca ayrıca illerden de son durumu paylaştı. İşte 10 Haziran Türkiye’deki corona virüsünde son durum…

TÜRKİYE’DEKİ SON DURUM

Corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında alınacak yeni tavsiye kararları için Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00’de toplandı. Kritik toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu.

Toplantıda güncel corona verilerini de açıklayan Koca, “Bugünkü verilere göre 922 yeni vaka var. Bugün hayatını kaybedenlerin sayısı 17, düne göre biraz daha bir düşüş söz konusu. İyileşen kişi sayısı 2 bin 241. Toplam test sayımız 36 bin 521. Yoğun bakımda tedavisi devam eden hasta sayımız 631, entübe edilen, cihaza bağlı olan hasta sayımız düne göre bir düşüş içinde, 280” dedi.

GÜNCEL VERİLER AÇIKLANDI

BAKAN KOCA İLLERDEKİ SON DURUMU PAYLAŞTI

Son günlerde bazı ilerde artan vaka sayılarının hatırlatılması üzerine Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı;

-Özellikle vaka sayısının yüzde 60 oranında olduğu İstanbul'u biliyoruz. İstanbul, İzmir gibi illerimizde vaka sayılarının azaldığını ve bu illerimizde daha kontrollü olduğunu söyleyebilirim. Özellikle 1 Haziran sonrası Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da giderek kısmi artışın olduğunu söyleyebiliriz.

-Diyarbakır'da son 3-4 gün bir yükseliş içinde, 100 vakaya kadar çıkan bir artışı görüyoruz. Burada genel bir artıştan öte, kültürel, sosyal ve nişan gibi etkinlikler sonrası artışın olduğunu görüyoruz.

-Buralarda özellikle filyasyon çalışmalarımızı yoğunlaştırmış durumdayız. Tedbirler noktasında katı davranmamız gerektiğini tekrar hatırlatmak istiyorum.

-Ankara'da da bir yükseliş içindeydi, bugünden itibaren düşüşe geçmiş oldu. Konya'da iki fabrika ve bir yerleşim yerinde bir artış olduğunu gördük ama bugün itibariyle bir düşüş olduğunu söyleyebiliriz.

-Sosyal ve kültürel etkinliklerde mutlaka mesafe kuralına, ve mutlaka herkesin maskeli olmasına dikkat etmemiz gerektiğini tekrar hatırlatmak istiyorum.

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