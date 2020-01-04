135 madenci kış günü işsiz kaldı!

55 yıllık maden işletmesinde 2 Ocak sabahı işe gelen işçiler, işyerinin kapanacağı gerekçesiyle, 31 Aralık itibariyle işten çıkarıldıklarını öğrendiler.

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, “Karakışın ortasında madencilerimizi işsiz bıraktılar. Yeni Çeltek kimlere peşkeş çekilecek?” diye sordu.

Maden ocağının devletin güvencesinde olduğunu dile getiren Keven, “Bu işletme 55 yıldır faaliyetteyken şuan neden kapatılıyor? Sorgun'da maden işçileri yılın ikinci günü sabah işe geldiklerinde işsiz kaldıklarını öğrendiler. İşçiler 2-3 aydır maaş alamıyorlardı ancak şuan sorun sadece maaş alamamaları değil işletmenin kapanması ve bugüne dek yüzlerce işçiyi emekli eden bir işletmenin kapanıyor olması” dedi.