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16 ilde dev operasyon! 100’den fazla gözaltı var

İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sigara ve alkollü kaçakçılığı yapan suç örgütüne yönelik 16 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 135 kişi gözaltına alındı.

Habip ATAM
14:27 -
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İstanbul başta olmak üzere Adıyaman, Aksaray, Burdur, Edirne, Elazığ, İzmir, Malatya, Manisa, Mardin, Niğde, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa ve  Yalova’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Baskınlarda, şebeke ele başının da aralarında bulunduğu 135 kişi gözaltına alındı.

Aramalarda ise 66 bin 451 paket kaçak sigara, 11 bin 251 paket tütün,  224 kilo 900 gram nargile tütünü, bin 299 adet dolu kaçak vesahte alkol şişesi, 270 litre alkol, 2 milyon 126 bin 790 sigara kâğıdı, 129 bin sigara filtresi, 3 milyon 520 bin 400 boş makaron, 118 bin 644 kaçak elektronik eşya ve 2 tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 19 araç ile 20 bin lira ve 35 bin euro da el konuldu. Aramalarda, 112 adet de 1 dolar para bulundu. Paraların 22’sinin F serisi olması akıllara FETÖ’nün (Fetullahçı Terör Örgütü) seri numaralarını kimlik olarak kullandıkları iddia edilen F sersi 1 dolarları getirdi.

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