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16 yıllık sürgünün ardından görevine döndü

İstanbul Esenyurt Belediyesi’nde Yazı İşleri Müdürlüğü yaparken 2004 yılındaki yerel seçimi kazanan AKP’li Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu tarafından Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne sürülen Sema Düzcü, 16 yıl sonra asli görevine döndü.

Sözcü İstanbul
Güncellenme: 15:11, 06/11/2020
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16 yıllık sürgünün ardından görevine döndü

28 Mart 2004 yılında yapılan yerel seçimlerde Esenyurt Belediye Başkanı seçilen AKP'li Necmi Kadıoğlu, Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan Sema Düzcü'yü görevden alarak Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne gönderdi.

Burada bir süre görev yapan Düzcü daha sonra Mezarlıklar Müdürlüğü'ne oradan da Zabıta Müdürlüğü'ne gönderildi. Düzcü, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP'den belediye başkanı seçilen Kemal Deniz Bozkurt tarafından asli görevine döndürüldü.

Görev yazısı geçen hafta tevdi edilen ve 16 yılı sürgünlerle geçen Düzcü, 5 Kasım günü yapılan meclis oturumunda görevine başladı.

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