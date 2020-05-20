19 Mayıs’a hakaket edenler AKP, MHP, İYİ Parti ve CHP’yi birleştirdi!

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayanlara sosyal medyadan “Buna bayram diyen şerefsiz ve şahsiyetsizdir, din düşmanı zihniyeti kınıyorum” diye hakaret eden Dr. Ahmet Yaşar Zengin’e bütün partilerden kesimden tepki geldi.

Siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar Dr. Zengin’in özür dileyip istifa etmesini istedi.

AKP VE İYİ PARTİ’DEN TEPKİ

Yazdığı mesajla tepkileri üzerine çeken Zengin’in başkanı olduğu Çaykara Dernekpazarı Kültür ve Dayanışma Derneği üyelerince istifası istendi.

AKP İl Başkanı Haydar Revi, doktorluk gibi kutsal bir mesleği yapanların sözlerine dikkat etmeleri gerektiğini belirterek, “Neresinden bakarsanız bakın böyle bir ifade kullanılamaz ve kabul edilemezdir. Bu tip söylemlerle Trabzon'a, milletimize ve ülkemize saygısızlık yapma hakkı hiç kimsede yoktur” dedi.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs ise, “Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığına prim verilmemeli. Burada asıl sorgulanması gereken bu doktor ve benzerlerini cesaretlendiren siyasi mekanizmadır” diye konuştu.

MHP’Lİ İL BAŞKANI: ATATÜRK BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR

Doktora en sert tepki ise MHP İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım’dan geldi.

Tarım, “Atatürk’le sorunu olanın Türklükle sorunu vardır. Ya PKK’lı, ya FETÖ’cü ya da çok ahmaksın. Sen hangisini kabul edersin bilmiyorum. Yaptığınız bu ahlaksız çıkışlarla Atatürk’ten geçinenleri bilmem de milliyetçi hareketcilerin sinir uçlarıyla oynamakta olduğunuzu size hatırlatmak isterim. Atatürk olmasaydı ismin Ahmet olurdu da soy adın ne olurdu bilemem. Ağır kaçtıysa söyleyeyim, ATATÜRK bizim kırmızı çizgimizdir” ifadelerini kullandı.

PARTİLERDEN ORTAK SUÇ DUYURUSU

CHP İl Başkanı Ömer Hacısalihoğlu, “Doktor olmuşsun ama adam olamamışsın Ahmet Zengin. Denize döktüklerimizin artığı şerefsiz ve haysiyetyetsizler hala aramızda maalesef. Ülkemizin milli bayramlarına hakaret ederken hiç mi utanmadın hiç mi yüzün kızarmadı. Bu Cumhuriyet sana diploma, bu devlet sana maaş verdi. Yoksa bir yerlerde kadro boşluğu var da oralara mesaj mı veriyorsun? Cumhuriyet sevdalısı Çaykaralı hemşerilerinin yüzüne nasıl bakacaksın hem de dernek başkanı olmuşsun. Sana yazıklar olsun demek bile zul gelir bize” dedi.

Diğer taraftan Dr. Zengin hakkında MHP, İYİ Parti, CHP il başkanlıkları ve Yomra Belediye Başkanı İYİ Partili Osman Bıyık suç durusunda bulundu.

NİZİP’İ İSE İMAM KARIŞTIRDI

Gaziantep’in Nizip İlçe Müftülüğü’nde personel olarak çalışan Sıtkı Dağ ise, sosyal medyadan yaptığı bir yorumda, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını coşkuyla kutlayanlara, “Allah ıslah etsin İnşallah. Amin. Bu mübarek gecede şu 19'a bak. Bugün asıl bayram ettikleri Osmanlının çöküşünü kutluyorlar deyyuslar. Uyan ey Müslüman uyan” diye yazdı.

Gelen tepkiler üzerine Atatürk’ü çok sevdiğini söyleyerek özür dileyen Dağ hakkında CHP Nizip İlçe teşkilatı suç duyurusunda bulundu.

İlçe Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Şanlı, “19 Mayıs’ı kutlayanlara hakaret eden şahıs veya onun gibiler bilmelidir ki, 19 Mayıs’ı ve diğer milli bayramlarımızı Sayın Cumhurbaşkanımız, meclis başkanımız, genel kurmay başkanımız, bakanlarımız, parti genel başkanları da kutlamaktadır. Ve kutlamışlardır da. Bu durumda bu makamda bulunanlara da ayrı ayrı hakaret edilmiştir” dedi.

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