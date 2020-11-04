‘1999 depreminde zaman aşımı uygulanan davalar araştırılsın’

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) grubu bulunan AKP, MHP, CHP, İYİ Parti ve HDP dün ortaklaşa depremde alınması gereken tedbirlerle ilgili Meclis Araştırması önergesi verdi.

Önerge üzerine söz alan CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, 1999 depremi sonrasında müteahhitlerden hesap sorulurken bazı davaların zaman aşımı nedeniyle düştüğünü bazı davalarda ise verilen cezaların ertelendiğini söyleyerek, “Ortaya cezasızlık çıktı. Umarım kurulacak komisyon sanıkları cezasız bırakan, depremde zarar görenlerin bir kez daha canını yakan bu anlayışın araştırılmasına vesile olur” diye konuştu.

DÜZCE VE YALOVA'DAKİ DAVALARI HATIRLATTI

Doğal afetlere karşı tedbir alınmamasını insanın yaşam hakkını elinden almak olarak nitelendiren Karaca, “1999 yılında 11 yurttaşımızın hayatını kaybettiği Düzce Ömür Hastanesi’ndeki dava, 36 kişinin hayatını kaybettiği Düzce Ersoy Apartmanı, 98 kişinin hayatını kaybettiği Yalova Ceylankent Sitesi, 58 kişinin hayatını kaybettiği Kocaeli Ubay Apartmanı gibi davalarda ya zaman aşımına uğrandı ya da cezalar ertelendi. Yani cezasızlık ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

Komisyonun deprem vergilerinin nereye harcandığını da araştırmasını isteyen Karaca, “Deprem vergilerini sorduğumuzda ‘otoyollara harcadık' dediler. Karadeniz'deki çevre yolunda yaşanan sel felaketinde vatandaşlarımızın yaşam hakkı elinden alındı. Bunlar o parayla yapılan otoyollardır” diye konuştu.

“İMAR RANTINI DA ARAŞTIRSIN”

Karaca sözlerini şöyle sürdürdü: “Yine CHP olarak 2018 yılında imar rantına ‘evet' diyen o yasada şöyle bir gerekçeniz vardı, dendi ki: ‘İmar affından gelen paraları, depremde binaların güçlendirilmesi ve depreme dayanaklı hâle getirilmesi için kullanacağız'. Bunun için 23,5 milyar lira para topladınız. Bu paranın da depremde kullanılıp kullanılmadığını, eğer kullanılmamış ise bu harcanan paraların yerine harcanmamasından dolayı sorumluların kimler olduğunu da lütfen araştırın isteriz”