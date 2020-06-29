2 Bin avukatla yeni baro kurulabilecek

AKP tarafından hazırlanan ‘Çoklu Baro' sistemi tasarısının ayrıntıları belli oldu. Uzun süre “Yok böyle bir taslak” denilmesine rağmen, AKP'nin taslağına SÖZCÜ ulaştı. Adli tatilin başlayacağı 20 Temmuz'dan önce ‘Çoklu Baro' sistemini getirecek teklifin yasalaştırılması öngörülüyor. AKP'nin teklifinde yer alan bazı değişiklikler şöyle:

– Avukatlar, Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından şekli belirlenen cübbeyle duruşmaya katılacak.

5 BİN ÜYELİ BAROLAR

– Her adalet dairesinde, bölgesinde bulunduğu baro için, her mahkeme salonunda ve icra dairesinde ise avukatlar için ihtiyaca yetecek nitelikte yer ayrılacak. Birden fazla baronun bulunduğu illerde baro için ayrılacak yer TBB'ye tahsis edilecek ve birlik, barolara kayıtlı avukat sayısını esas alarak bu yeri barolara tahsis edecek.

– Mesleğin ilk 5 yılında baro keseneği yarı oranında uygulanacak.

– Bir ilde, birden çok baronun bulunması halinde avukat bunlardan birisine kayıt yaptıracak.

– 5 binden fazla avukat bulunan illerde asgari 2 bin avukatla bir baro kurulabilecek. Kuruluş müracaatında, kuruluş talebini içeren dilekçe ile 2 bin avukatın imzasının ve bu avukatların belirlediği 4 kişilik kurucular kurulunun isimlerinin yer aldığı liste TBB'ye verilecek. Birlik, kuruluş işlemlerini yerine getirmek üzere kurucular kurulunu görevlendirecek. Kurucular kurulu en geç 6 ay içinde yeni baronun kuruluşunu tamamlayacak.

– Avukat sayısının 2 binin altına düşmesi halinde birlik, asgari avukat sayısının 6 ay içinde sağlanmasını yazılı olarak ilgili baroya bildirecek. Verilen süre içinde eksiklik giderilemezse baronun tüzel kişiliğine birlik tarafından son verilecek. Tüzel kişiliği sona eren baroya kayıtlı avukatlar ve stajyerler ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde o ilde bir baro varsa o baroya, birden fazla baro varsa diledikleri baroya kaydolacak.

– TBB en az 25 baronun yazılı istemi üzerine olağanüstü toplantıya çağırabilecek ama seçim yapılamayacak.

– Görev sürelerine bakılmaksızın tüm barolarda baro başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri ile TBB delege seçimleri 2020 yılı ekim ayının ilk haftasında yapılacak.

Baro başkanlarının Anıtkabir çıkarmasından sonra avukatlar ikinci eylemi yarın yapacak…

SAVUNMA MİTİNGİ



AKP hükümetinin avukatlık yasasına ve baroların yapısına yönelik müdahale hazırlığına karşı baro başkanları Anıtkabir'e yürümüştü. ‘Savunma Yürüyüşü'nün ardından İstanbul'da ‘Savunma Mitingi' düzenlenecek. Miting yarın saat 12.30'da Çağlayan Adliye Meydanı'nda yapılacak.

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, baroya kayıtlı avukatlara ‘Savunma Mitingi' çağrısında bulundu. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Durakoğlu şunları söyledi: “Ülkemiz yargısının teslim alınmasına yönelik çok ciddi bir tehdidin arifesindeyiz. İktidar, yasa yapma gücünü silaha dönüştürüyor. Hukuksuzluğun meşrulaştırılmasına izin veremeyiz. Biz avukatız. Bunu anlatabilmemiz gerekiyor. Sizi, çocuklarınıza gururla anlatacağınız bir direniş gününe davet ediyorum.

30 Haziran Salı saat 12.30'da Çağlayan Adliye Meydanı'nda ‘Savunma Mitingi' yapıyoruz. Beni bağışlayın ama bu kez gelmeye mecbursunuz. 50 bin avukat olmalıyız.” Başkan Durakoğlu ayrıca “Hayatımda ilk kez talimat veriyorum: Yanında bağlı avukat çalıştıran bütün üstatlar, o saatte bağlı çalışan meslektaşlara izin versin” ifadelerini de kullandı.