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2 günde 10 sağlık çalışanı coronadan yaşamını yitirdi

2 gün içerisinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanı sayısı 10'a ulaştı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 23:25, 16/12/2020
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2 günde 10 sağlık çalışanı coronadan yaşamını yitirdi

Ankara’nın Keçiören ilçesinde Sağlık Müdürlüğü KETEM biriminde görev yapan hemşire Nilüfer Molla’nın ölümüyle, 2 günde yaşamını yitiren sağlık çalışanı sayısı 10’a ulaştı.

15-16 Aralık tarihlerinde corona virüsünden hayatlarını kaybeden sağlık çalışanları şu şekilde:

*Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden emekli Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Güngör Nişli

*Isparta Şehir Hastanesi’nde görev yapan Radyoloji Uzmanı Dr. Serdal Gül

*Antalya’da özel bir klinikte çalışan Dişhekimi Ragıp Hazar

*Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü çalışanı Ali Ayvalık

*Ankara’da özel bir hastanede çalışan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kerim Çağlı

*Adana Ceyhan İlçe Devlet Hastanesi’nde görev yapan Ebe Elif Özer

*Bursa’da işyeri hekimi olarak çalışan Dr. Cumhur Toker

*Samsun’da görev yapan Eczacı Zeki Gül

*Nevşehir’de görev yapan Eczacı Mustafa Kocatmaz

*Ankara Keçiören İlçe Sağlık Müdürlüğü KETEM biriminde görev yapan Hemşire Nilüfer Molla

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