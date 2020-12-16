2 günde 10 sağlık çalışanı coronadan yaşamını yitirdi

Ankara’nın Keçiören ilçesinde Sağlık Müdürlüğü KETEM biriminde görev yapan hemşire Nilüfer Molla’nın ölümüyle, 2 günde yaşamını yitiren sağlık çalışanı sayısı 10’a ulaştı.
15-16 Aralık tarihlerinde corona virüsünden hayatlarını kaybeden sağlık çalışanları şu şekilde:
*Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden emekli Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Güngör Nişli
*Isparta Şehir Hastanesi’nde görev yapan Radyoloji Uzmanı Dr. Serdal Gül
*Antalya’da özel bir klinikte çalışan Dişhekimi Ragıp Hazar
*Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü çalışanı Ali Ayvalık
*Ankara’da özel bir hastanede çalışan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kerim Çağlı
*Adana Ceyhan İlçe Devlet Hastanesi’nde görev yapan Ebe Elif Özer
*Bursa’da işyeri hekimi olarak çalışan Dr. Cumhur Toker
*Samsun’da görev yapan Eczacı Zeki Gül
*Nevşehir’de görev yapan Eczacı Mustafa Kocatmaz
*Ankara Keçiören İlçe Sağlık Müdürlüğü KETEM biriminde görev yapan Hemşire Nilüfer Molla