200 araçlı konvoy Suriye’ye gönderildi!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'e takviyesi sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem noktalarına 200 askeri araçtan oluşan konvoy gönderdi.
OBÜS VE TANK DA GÖNDERİLDİ
Suriye’de görevlendirilmek üzere farklı illerden yola çıkan askeri araçların sevkiyatı sürüyor.
Gece saatlerinde Gaziantep’in İslahiye ilçesine ulaşan çok sayıda Zırhlı Personel Taşıyıcı ( ZPT) Hatay’a doğru ilerledi. Geniş güvenlik önlemi altında ilerleyen konvoydaki araçların Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan geçerek, Suriye’deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi. İHA-DHA