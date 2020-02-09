Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

200 araçlı konvoy Suriye’ye gönderildi!

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait 200 askeri araçtan oluşan konvoy İdlib’e giriş yaptı. Akşam saatlerinde yine Suriye'deki üs bölgelerine tank ve obüs sevkiyatı da yapılmıştı.

00:03 -
Haberler Gündem
200 araçlı konvoy Suriye’ye gönderildi!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'e takviyesi sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem noktalarına 200 askeri araçtan oluşan konvoy gönderdi.

DHA

OBÜS VE TANK DA GÖNDERİLDİ

Suriye’de görevlendirilmek üzere farklı illerden yola çıkan askeri araçların sevkiyatı sürüyor.

Gece saatlerinde Gaziantep’in İslahiye ilçesine ulaşan çok sayıda Zırhlı Personel Taşıyıcı ( ZPT) Hatay’a doğru ilerledi. Geniş güvenlik önlemi altında ilerleyen konvoydaki araçların Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan geçerek, Suriye’deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi. İHA-DHA

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more