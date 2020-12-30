2020’de etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve bakan yardımcılarının da katılımıyla yıl sonu değerlendirme toplantısı yapıldı.

2020 yılında yurt içinde ve sınır ötesinde toplam 200'den fazla operasyon gerçekleştirildiğini belirten Hulusi Akar, “Toplam 3 bin 646 terörist etkisiz hale getirildi. Bu teröristler arasında örgütün sözde lider kadrosundan elebaşları da var. Böylece 24 Temmuz 2015’te teröristle mücadelede başlayan yeni süreçte bugüne kadar etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 30 bin 416 oldu” dedi.

PKK’YI BİTİRMEYE KARARLIYIZ

Terör örgütünün 83 milyon ve ülke hudutları için tehdit oluşturduğunu belirten Akar, “Terör örgütü PKK’yı Irak’ın kuzeyinden başlayarak bitirmeye kararlıyız. Çalışmalarımızı aynı azim ve kararlılıkla sürdürerek milletimizi bu terör belasından kurtaracağız” diye konuştu.

HİÇBİR HAİN TSK ÜNİFORMASINI TAŞIMAYACAK

Hulusi Akar, FETÖ ile mücadelenin sürdüğünü belirterek, “Yeni bilgi, belge ve veriler ışığında mücadeleye kararlılıkla devam ediyoruz” dedi.

15 Temmuz’daki hain darbe girişiminin ardından 20 bin 833 kişinin TSK ile ilişiğinin kesildiğini ifade eden Akar, “TSK üniformasını hiçbir hainin taşımasına müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu. (İHA-DHA)