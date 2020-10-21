21 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar…

Çılgın Sayısal Loto’nun 35. çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. 90 rakam arasından 6 rakamın belirlendiği Çılgın Sayısal Loto’da yenilenen formata göre, en az iki rakamın doğru tahmin edilmesiyle de ödül kazanılabiliyor. Son zamanlarda ulaştığı büyük ödül miktarlarıyla çok konuşulan Sayısal Loto’da ödülün ne zaman sahibini bulacağı ise merakla bekleniyor. İşte 21 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto’nun 21 Ekim 2020 tarihli 35. çekiliş sonuçları şu şekilde: 13-22-37-43-66-87 joker 65

BÜYÜK ÖDÜL DEVİRLERLE REKOR SEVİYEDE

Çılgın Sayısal Loto’nun büyük ödül miktarı dudak uçuklatıyor. Bu akşam düzenlenen çekilişten dakikalar önce büyük ikramiye tutarı 73 milyon 42 bin 626 TL olarak açıklandı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango’nun yenilenen Çılgın Sayısal Loto oyununda, 60 rakam arasından 6 rakam seçilerek kupon oluşturulabiliyor. Aynı zamanda internet üzerinden de oynanan oyunda hızlı seçme özelliği ile 6 şanslı rakamı otomatik olarak rastgele çift ya da tek sayı şekilde belirlenebiliyor.

Yenilikler arasında bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek şansını arttırmak isteyenler sistem oyununu, çoklu oyun kombinasyonlarını oluşturabiliyor.

Çılgın Sayısal Loto, online olarak millipiyango.com.tr adresinden ve satış noktalarından oynanabiliyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO'DA İKRAMİYE KETEGORİLERİ

a) Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır;

b) İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı rakamın “Joker” rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır;

c) Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı rakamın “Joker” rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır;

d) Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır;

e) Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır;

f) Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.