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21 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! İşte şanslı sayılar…

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango tarafından yapılan çekilişte 6 şanslı rakam 3-37-53-65-74-75 joker 35 olarak belirlendi. 90 rakam arasından 6 rakamı bilenlerin büyük ödülü kazanabildiği Çılgın Sayısal Loto'da iki bilinmesi halinde de ödül alınabiliyor.

21:41 -
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21 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! İşte şanslı sayılar…

Haftada üç gün düzenlenen Çılgın Sayısal Loto’nun 22. çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Çılgın Sayısal Loto’da büyük ödül miktarı da heyecanlandırıyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto’nun 21 Eylül 2020 tarihli çekilişinde şanslı rakamlar şu şekilde; 3-37-53-65-74-75 joker 35

BÜYÜK İKRAMİYE REKOR SEVİYEDE

Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiye tutarı, devirlerle birlikte 63 milyon 743 bin 502 TL’ye ulaştı.

SAYISAL LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR? NASIL OYNANIYOR?

Sayısal Loto'da yapılan değişikliklerle hem adı hem de oynama sistemi değişti. Yeni adı Çılgın Sayısal Loto olan şans oyunu artık haftada üç gün oynanabilecek.

Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilen Çılgın Sayısal Loto'da, her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekiliyor.

Çılgın Sayısal Loto'da ikramiye kazanmak için çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin etmek gerekiyor. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanıyor. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşüyor.

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