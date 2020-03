23 Mart On Numara çekiliş sonuçları açıklanıyor! İşte On Numara’da haftanın sonuçları!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her pazartesi akşamı yapılan On Numara çekiliş sonuçları belli oluyor. 22 şanslı rakam arasından 10 rakamı doğru tahmin edenler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. Geçtiğimiz hafta Aydın ve Mersin’den 2 bilete isabet eden büyük ikramiyenin bu hafta hangi ile çıkacağı merakla bekleniyor. İşte 23 Mart On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı.

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

On Numara’nın 920. hafta çekilişi bu akşam saat 21.15’te yapılacak. On Numara sonuçları çekilişin hemen ardından belli olacak ve sayfamızda yer alacak.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA ON NUMARA 2 BİLETE ÇIKTI!

*16.03.2020 tarihli 919.hafta çekilişinde büyük ikramiye 2 bilete isabet etmiş olup; büyük ikramiye tutarı 281.892,55 TL'dir. İkramiyeli biletleri Aydın/Efeler ve Mersin/Toroslar ilçelerinde 5 kolon olarak talihliler sen-seç yöntemiyle oynamıştır.

SAYISAL OYUNLARDA ÇOKLU ÇEKİLİŞ OYNAMA UYGULAMASI KALDIRILDI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, 17 Mart 2020 tarihinden itibaren On Numara, 19 Mart 2020 tarihinden itibaren Şans Topu, 20 Mart 2020 tarihinden itibaren de Süper Loto ve 22 Mart 2020 tarihinden itibaren de Sayısal Loto oyunlarındaki çoklu çekiliş oynama özelliği kaldırılacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.